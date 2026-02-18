Планировавший теракт в Minecraft подросток стал фигурантом нового дела

Осужденный за планирование теракта подросток Никита Уваров стал фигурантом нового уголовного дела, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет по Красноярскому краю. По данным телеканала, тюрьма не исправила подростка: он продолжил высказывать идеи о создании террористической группы и восхищается украинскими националистами.

Подробностями о взглядах Уварова поделился его сокамерник. Он утверждает, что осужденный озлобился на всех и начал доводить до заключенных правила жизни, признанные террористическими. Отдельное восхищение у него вызывает украинский националист Степан Бандера.

Он не только не исправился, он озлобился на всех, — рассказал сокамерник осужденного «канского подростка».

Уваров отбывает наказание с 2022 года, его приговорили к пяти годам лишения свободы. По информации следствия, он вместе с сообщниками планировал атаковать здание ФСБ в Канске с помощью «коктейля Молотова». Кроме того, он обсуждал идеи радикального противодействия властям.

Ранее сотрудники силовых ведомств задержали жителя Челябинска, планировавшего устроить теракт. Установлено, что 18-летний юноша действовал по указаниям спецслужб Украины.