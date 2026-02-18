Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 10:06

Планировавший теракт в Minecraft подросток стал фигурантом нового дела

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Осужденный за планирование теракта подросток Никита Уваров стал фигурантом нового уголовного дела, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет по Красноярскому краю. По данным телеканала, тюрьма не исправила подростка: он продолжил высказывать идеи о создании террористической группы и восхищается украинскими националистами.

Подробностями о взглядах Уварова поделился его сокамерник. Он утверждает, что осужденный озлобился на всех и начал доводить до заключенных правила жизни, признанные террористическими. Отдельное восхищение у него вызывает украинский националист Степан Бандера.

Он не только не исправился, он озлобился на всех, — рассказал сокамерник осужденного «канского подростка».

Уваров отбывает наказание с 2022 года, его приговорили к пяти годам лишения свободы. По информации следствия, он вместе с сообщниками планировал атаковать здание ФСБ в Канске с помощью «коктейля Молотова». Кроме того, он обсуждал идеи радикального противодействия властям.

Ранее сотрудники силовых ведомств задержали жителя Челябинска, планировавшего устроить теракт. Установлено, что 18-летний юноша действовал по указаниям спецслужб Украины.

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

