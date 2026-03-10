Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 15:53

Восьмиклассник умер на уроке в школе во Владивостоке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Восьмиклассник потерял сознание во время занятия в школе в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Прибывшие на место реаниматологи не смогли привести ребенка в чувство.

Как пишет источник, по предварительным данным, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Известно, что мальчик ранее не жаловался на здоровье.

Ранее в Нижнем Новгороде обрушилась кровля нежилого здания, в результате чего погиб подросток и пострадали три человека. Спасатели и следователи работали на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств трагедии.

До этого в Подольске нашли мертвым 11-летнего мальчика, пропавшего после катания с друзьями. По предварительным данным, ребенка насмерть завалило снегом в туннеле, который чистила уборочная техника. Прокуратура начала проверку по факту гибели школьника.

Кроме того, в Петербурге из реки в районе Уткиной Заводи всплыло тело молодой девушки. Прохожие обнаружили труп недалеко от школы, предположительно, он все это время находился подо льдом. Следователи устанавливают личность погибшей и обстоятельства ее гибели.

