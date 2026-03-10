«Приведет к катастрофе»: на Западе разоблачили США на фоне войны с Ираном

«Приведет к катастрофе»: на Западе разоблачили США на фоне войны с Ираном Профессор Дизен: операция в Иране приближает США к катастрофе

Соединенные Штаты ждет катастрофа из-за военной операции в Иране, несмотря на дерзкие высказывания Белого дома, такое мнение в социальной сети X высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен. Он прокомментировал материал Wall Street Journal, согласно которому советники призвали президента США Дональда Трампа как можно скорее положить конец конфликту на Ближнем Востоке.

Не обращайте внимания на отважные лица и грозные речи, они знают, что этот конфликт приведет к катастрофе, — сказал Дизен.

Как показал опрос телеканала NBC, более половины американцев не поддерживают политику Вашингтона в отношении Ирана. Положительно действия США на Ближнем Востоке оценили только 41% респондентов. Еще 3% американцев не определились с мнением.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что отсутствие совместного плана по скорейшему разрешению ситуации вокруг Ирана вызывает беспокойство. По его словам, ФРГ и Европа не заинтересованы в бесконечной войне. Политик подчеркнул, что с каждым днем конфликта возникает все больше вопросов.