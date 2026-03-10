Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 14:27

Политолог ответил, когда закончится иранский конфликт

Политолог Мезюхо: противостояние между Ираном и США может завершиться в марте

Военное противостояние между США и Ираном может завершиться в марте, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Иван Мезюхо, политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения». Он отметил, что главе Белого дома Дональду Трампу придется искать способы завершения конфликта в ближайшее время.

Трамп рассчитывал на легкую прогулку, ввязываясь в войну с Ираном. Но он явно просчитался в организационных вопросах, связанных с подготовкой к этой войне: нехватка боеприпасов, затягивание конфликта и несломленность Ирана. Это проблемы, с которыми столкнулась американская администрация, — рассказал Мезюхо.

Политолог подчеркнул, что целью конфликта было улучшение электоральных показателей главы Белого дома. Но, по его словам, американское общество, напротив, осудило его действия.

Ранее Трамп заявил, что военная операция против Ирана фактически близка к завершению. По мнению республиканца, у противника не осталось ни флота, ни коммуникаций, ни авиации для противодействия американским силам.

