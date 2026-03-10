Зимняя Олимпиада — 2026
В посольстве РФ рассказали, пострадали ли россияне при обстрелах Израиля

Посольство РФ в Тель-Авиве: россияне не пострадали при обстрелах Израиля

Данные о россиянах, которые могли пострадать при обстрелах Израиля, не поступали, ТАСС заведующая консульским отделом посольства РФ в Тель-Авиве Екатерина Таразевич. Она отметила, что дипмиссия находится в постоянном контакте с израильскими властями и МИД.

Пока никакой информации мы не получали, то есть наших граждан ничего не коснулось, — сказала Таразевич.

Ранее военно-воздушные силы Ирана нанесли серию ударов по нефтеперерабатывающему и газоперерабатывающему заводам в израильской Хайфе, а также по ряду топливных резервуаров. Эта атака стала ответом на удары по топливной инфраструктуре в Тегеране.

До этого постоянный представитель еврейского государства при ООН Дани Данон заявил, что ВВС Израиля непричастны к удару по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб. н добавил, что ЦАХАЛ бьет только по военным объектам. При атаке на начальную школу погибли 165 человек, из которых 14 — учителя.

