ВВС Ирана ответили на удары по топливной инфраструктуре Тегерана Армия Ирана сообщила об ударах по НПЗ и газоперерабатывающему заводу в Хайфе

Военно-воздушные силы Ирана нанесли серию ударов по нефтеперерабатывающему и газоперерабатывающему заводам в израильской Хайфе, а также по ряду топливных резервуаров, сообщила армейская пресс-служба. Эта атака стала ответом на удары по топливной инфраструктуре в Тегеране, передает гостелерадиокомпания республики.

Отважные бойцы ВВС армии Исламской Республики Иран в ответ на нападение на нефтехранилища Ирана нанесли удары беспилотниками по нефтеперерабатывающему и газоперерабатывающему заводам, а также топливным резервуарам сионистского режима (Израиля. — NEWS.ru) в Хайфе, — сказано в сообщении.

Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что по меньшей мере 1332 человека погибли в Иране в результате ударов США и Израиля. По его словам, раненые исчисляются тысячами.

До этого стало известно, что американо-израильская атака на Иран нанесла сокрушительный удар по военному руководству страны. Жертвами бомбардировок стали семь высокопоставленных генералов, пятеро из них служили в КСИР. Среди погибших — ключевые фигуры иранской военной элиты.