10 марта 2026 в 12:32

Стало известно о визите Гросси в Россию в ближайшее время

Глава МАГАТЭ Гросси посетит Россию на текущей неделе

Рафаэль Гросси Рафаэль Гросси Фото: Giada Papini Rampelotto/EuropaNe/Global Look Press
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Россию в конце текущей недели, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В ноябре 2025 года он приезжал в Калининград, где встретился с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

Такой визит ожидается в конце недели, — сказал источник.

Ранее в городе Пакш прошли переговоры с участием Рафаэля Гросси, главы МИД Венгрии Петера Сийярто и Алексея Лихачева. Встреча была посвящена обсуждению сотрудничества в атомной сфере. Проект «Пакш‑2» предполагает строительство в Венгрии двух новых энергоблоков ВВЭР‑1200 российской разработки. Работы ведутся Росатомом при частичном финансировании за счет кредита РФ.

До этого Гросси заявил, что ООН практически не участвует в разрешении большинства мировых конфликтов и должна вернуть себе эту ключевую роль. Кандидат на пост генсека организации отметил, что это касается кризисов от Судана до Украины. Гросси добавил, что организации необходимо поставить себя в более сильную позицию и вспомнить первоначальную миротворческую миссию.

