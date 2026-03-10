Удар по детям, 30 трупов, блэкаут под Курском: как ВСУ атакуют РФ 10 марта

За прошедшие сутки над Россией сбили 53 БПЛА. Из-за ударов беспилотников 28 человек были ранены, есть погибшие. В Курской области дрон атаковал объект энергетики, в результате чего около пяти тысяч человек остались без электричества. В Запорожье автобус с детьми попал под удар БПЛА. За неделю 30 мирных жителей стали жертвами обстрелов со стороны противника. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Более 50 украинских БПЛА атаковали регионы РФ за сутки

За сутки 53 беспилотника ВСУ попытались атаковать регионы России. В период с 08:00 до 14:00 силы ПВО перехватили 15 украинских дронов, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Семь БПЛА сбили над Белгородской областью, четыре — над Новгородской, два — над Брянской. По одному дрону уничтожили в Ленинградской и Курской областях.

В период с 14:00 до 20:00 над Россией был уничтожен 21 БПЛА самолетного типа, сообщили в военном ведомстве. Десять дронов ликвидировали над Курской областью, восемь — над Белгородской и три — над Брянской.

В ночь на 10 марта дежурные средства ПВО перехватили 17 украинских беспилотников, добавили в Минобороны. Девять дронов сбили над Крымом, пять — над Белгородской областью, три — над Курской.

В Белгородской области были ранены почти 20 мирных жителей в результате атак ВСУ

За прошедшие сутки 153 БПЛА атаковали Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его данным, ВСУ выпустили четыре боеприпаса по населенным пунктам Грайворонского округа и еще один — по хутору Савченко в Краснояружском округе.

«В районе села Ясные Зори в результате атаки дрона пострадали два мирных жителя. Один мужчина продолжает лечение в Городской больнице № 2 г. Белгорода, второй — амбулаторно», — сказал Гладков.

Губернатор отметил, что в селе Новая Таволжанка был ранен еще один человек при детонации FPV-дрона. Гладков сообщил, что мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями груди, руки и ноги, а также с переломами пальцев доставили в Шебекинскую больницу.

Глава региона также подчеркнул, что два человека погибли и 19 получили ранения за минувшие выходные в результате ударов ВСУ.

«Для Белгородской области они (выходные. — NEWS.ru) выдались очень тяжелыми», — отметил губернатор.

По словам Гладкова, в результате ударов ВСУ в регионе были повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, а также инфраструктурные, социальные и коммерческие объекты. В Минобороны РФ не комментировали сведения губернатора об атаках противника на Белгородскую область.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Украинские военные обстреляли из миномета поселок в Брянской области

В Брянской области были ранены два человека в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. По его данным, в поселке Климово FPV-дрон ударил по движущемуся гражданскому автомобилю. Пострадал мужчина, которого доставили в больницу.

Кроме того, солдаты ВСУ нанесли удар из миномета по поселку Белая Березка Трубчевского района, сообщил глава региона.

«Ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Поврежден жилой дом», — написал Богомаз.

В Минобороны РФ не комментировали информацию губернатора об ударах по Брянской области.

Порядка пяти тысяч человек остались без электричества в Курской области

Мирный житель пострадал в результате удара беспилотника по частному дому в селе Илек Беловского района, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, 55-летний мужчина получил акубаротравму.

Кроме того, противник нанес удар по объекту энергетики, в результате без электричества остались восемь населенных пунктов и порядка пяти тысяч человек.

«Как только позволит оперативная обстановка, наши ремонтные бригады восстановят снабжение в максимально короткие сроки», — отметил Хинштейн.

Он добавил, что всего за прошедшие сутки над Курской областью сбили 41 БПЛА. 10 раз дроны сбросили взрывные устройства. Кроме того, ВСУ 30 раз обстреляли из артиллерии отселенные районы, отметил Хинштейн.

В Минобороны РФ не комментировали слова губернатора об атаках на Курскую область.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три мирных жителя ДНР пострадали в результате ударов ВСУ

Три жителя Донецкой Народной Республики пострадали в результате атак ВСУ, написал в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

«В Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Донецк — Горловка при атаке ударного БПЛА ВФУ пострадал мужчина 1976 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки в результате атаки ударным БПЛА ВФУ пострадали женщина 1969 года рождения и мужчина 1986 года рождения», — сообщил он.

В Минобороны РФ не комментировали сведения о последствиях ударов ВСУ по ДНР.

Автобус с детьми попал под удар украинских БПЛА в Запорожье

Украинские дроны совершили атаку на автозаправочную станцию в Токмакском муниципальном округе, сказал глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, осколками был поврежден автобус детской спортивной школы, в котором несовершеннолетние ехали с соревнований.

«Ранения получили ученики школы — парни 2011, 2012, 2013 года рождения, а также их тренер — мужчина 1974 года рождения. Пострадавшие доставлены в больницу», — написал Балицкий.

Он также сообщил, что в Пологовском муниципальном округе в результате атаки беспилотника на гражданский автомобиль пострадал мужчина 1986 года рождения. В Васильевском муниципальном округе на автодороге при обстреле БПЛА получил ранения мирный житель 1995 года рождения, доставлявший продукты питания.

«Оба пострадавших получили множественные ранения — мужчины доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь. Состояние обоих остается тяжелым», — сказал губернатор.

По его словам, за прошедшие сутки были зарегистрированы 12 целенаправленных атак противника на населенные пункты Запорожья. 11 человек пострадали, в том числе трое несовершеннолетних.

В Минобороны РФ не комментировали информацию Балицкого об обстрелах ВСУ Запорожской области.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В Херсонской области погибла женщина в результате ударов украинских военных

ВСУ атаковали Херсонскую область в праздничные дни, написал в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо. В Таврийском в результате обстрела загорелся частный дом, погибла женщина 1962 года рождения. Кроме того, мирные жители пострадали в Чистополье и Костогрызово. Всех раненых госпитализировали.

«В Скадовске при тушении легкового автомобиля, загоревшегося в результате обстрела, пожарный расчет был дважды атакован беспилотниками. К счастью, сотрудники не пострадали. В селе Плодовом Новокаховского ГО повреждены частный дом и гараж. Пострадавших нет», — добавил Сальдо.

Он отметил, что противник также нанес удары по Алешкам, Днепрянам, Железному Порту, Каховке, Коробкам, Новой Каховке, Песчановке и Пролетарке. В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках противника на Херсонскую область.

Жертвами атак ВСУ на регионы России за неделю стали 30 мирных жителей

За неделю жертвами атак ВСУ на регионы России стали 30 мирных жителей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«За минувшую неделю от обстрелов пострадали 183 мирных жителя: ранены 153 человека, в том числе девять несовершеннолетних, погибли 30 человек, в том числе один несовершеннолетний», — сказал он.

По его словам, за неделю ВСУ выпустили по гражданским объектам более 3,5 тысячи боеприпасов. По данным Мирошника, основным орудием убийств стали ударные дроны — из-за них пострадали 82% от общего числа раненых. Наибольшее количество жертв было зафиксировано в Белгородской, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Как Украина ведет против РФ диверсионно-террористическую войну

Россия сталкивается с диверсионно-террористической войной, которую ведут спецслужбы Украины при поддержке западных стран, заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников. По его словам, уровень террористических угроз и сложность операций против РФ в последние годы существенно возросли.

«Враг не только пытается нанести точечные удары, но и неизбирательно атакует гражданское население ракетами и беспилотниками», — подчеркнул Бортников.

По его словам, в состав диверсионно-разведывательных групп, направляемых в Россию, входят подготовленные военнослужащие украинских специальных служб и сил специальных операций. Они прошли подготовку к работе за линией фронта. Бортников также отметил, что иностранные разведывательные структуры пытаются формировать подпольные сети, организовывать их снабжение и вести разведку в окружении потенциальных целей.

