12 марта 2026 в 16:49

Филиппов рассказал, с кем из россиян лучше всего общался на Олимпиаде-2026

Филиппов рассказал, что больше всего из россиян на Олимпиаде общался с лыжниками

Никита Филиппов Никита Филиппов Фото: Hu Huhu/XinHua/Global Look Press
Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов заявил NEWS.ru, что больше всех среди россиян на ОИ общался с лыжниками. Он объяснил это тем, что их виды спорта близки по духу.

Немного общались, особенно на церемонии закрытия. Больше, конечно, контактов с было с лыжниками — все-таки они, наверное, ближе по духу. Да и вид спорта тоже цикличный. Пообщались, узнали друг друга чуть больше, — отметил Филиппов.

Медаль 23-летнего спортсмена стала единственной для России на Олимпийских играх — 2026. Ски-альпинизм впервые включили в программу соревнований.

Ранее Филиппов выразил мнение, что ски-альпинизм вряд ли включат в программу Паралимпийских игр в ближайшее время. Он подчеркнул, что сначала этому виду спорта нужно закрепиться на Олимпиаде.

До этого спортсмен заявил, что старается следить за матчами своего любимого футбольного клуба «Спартак». Он отметил, что хотел бы совершить первый символический удар в одном из ближайших матчей и выразил надежду, что игры не совпадут с выездами на соревнования.

