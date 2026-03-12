Массовые потери ВСУ, 20 пораженных Starlink: новости СВО на вечер 12 марта

Бойцы элитных украинских подразделений «Скала» и «Шквал» требуют вывода с линии фронта в Запорожской области, специалисты беспилотных систем и артиллерийские подразделения группировки войск «Север» за неделю уничтожили около 20 принадлежащих ВСУ спутниковых установок Starlink, пьяный украинский военный расстрелял троих сослуживцев в Белом Колодезе. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 12 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Бойцы элитных подразделений ВСУ взвыли от массовых потерь под Запорожьем

Бойцы элитных украинских подразделений «Скала» и «Шквал», а также нескольких других полков и бригад требуют вывода с линии фронта в Запорожской области, сообщил источник в российских силовых структурах. По его словам, причиной послужили массовые потери и массированные удары ФАБ и беспилотников «Герань».

В то же время в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки потери украинских вооруженных сил в зоне ответственности всех группировок Вооруженных сил РФ составили около 1325 военнослужащих. Согласно обнародованным данным, потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Север» превысили 255 военнослужащих, «Запад» — до 185, «Юг» — свыше 160, «Центр» — более 340, «Восток» — более 300, «Днепр» — до 85 военнослужащих.

Российские военные уверенно продвигаются в ДНР

Российские подразделения продвинулись примерно на 1,5 км вглубь обороны Вооруженных сил Украины в районе Федоровки в Донецкой Народной Республике и начали бои за населенный пункт, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, продвижение сопровождалось расширением зоны контроля российских сил в районе Федоровки Второй, Приволья, Голубовки, Миньковки и Новомакарово. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС России уничтожили 20 установок Starlink и дезорганизовали ВСУ

Специалисты беспилотных систем и артиллерийские подразделения группировки войск «Север» за неделю уничтожили около 20 спутниковых установок Starlink и более 30 антенн связи ВСУ, сообщил начальник огневого поражения группировки с позывным Карта. По его словам, это позволило дезорганизовать работу украинских подразделений на отдельных участках в Харьковской области.

Он добавил, что благоприятные погодные условия повышают эффективность выявления пунктов управления беспилотниками, точек запуска БПЛА и специального оборудования ВСУ в Харьковской области.

Современные дроны «Свод» с ИИ-автопилотом тестируют в зоне спецоперации

В зоне проведения специальной военной операции начались испытания новейших беспилотников «Свод», оснащенных системой искусственного интеллекта, рассказали в Народном фронте. Разработка ведется при поддержке «Кулибин-клуба».

Главный конструктор семейства дронов «Овод» Андрей Иванов пояснил, что технология ИИ в данных аппаратах обеспечивает «разумный подход» к поиску противника. По его словам, алгоритмы позволяют беспилотнику самостоятельно обнаружить и захватить цель, после чего пилоту остается лишь подтвердить команду на уничтожение. Сейчас изделия проходят проверку в передовых подразделениях, демонстрируя высокую эффективность.

Пушилин рассказал, чем обернется для ВСУ освобождение российскими военными Доброполья

Освобождение Доброполья станет серьезным стратегическим ударом по группировке ВСУ в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Он объяснил, что этот населенный пункт давно используется противником как ключевой логистический узел.

Пушилин подчеркнул, что российские подразделения уже выходят на подступы к Доброполью. По его словам, освобождение этого населенного пункта является лишь вопросом времени.

Пьяный солдат ВСУ расстрелял трех сослуживцев под Харьковом

Военнослужащий 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ расстрелял троих сослуживцев в Белом Колодезе Харьковской области, сообщил источник в российских силовых структурах. По его словам, инцидент произошел еще в январе.

Мать одного из погибших солдат выдвинула обвинения в адрес командования бригады. Она считает, что военные чиновники намеренно фальсифицируют обстоятельства гибели ее сына.

