Завершение карьеры, дочь в США, слова об СВО: как живет Владимир Гостюхин

Актер Владимир Гостюхин, наиболее известный по роли водителя Федора Ивановича в сериале «Дальнобойщики», сообщил о завершении карьеры. Как сейчас живет Гостюхин, что он говорил об СВО, в каких еще фильмах он снимался?

Почему Гостюхин завершает карьеру

В эфире шоу «Малахов» 80-летний Гостюхин рассказал, что хочет наконец отдохнуть от актерства и посвятить время себе и общению с родными.

«Я просто надорвался! Всему наступает предел. Поэтому я решил поставить хорошую жирную точку фильмом „Мой дед“. Мне очень дорога эта история моего последнего фильма. Думаете, может у меня быть что‑то еще? Фестивальное кино — наверное, нет. Реклама — тоже нет», — пояснил артист.

Последней работой Гостюхина стал фильм «Мой дед», вышедший в 2025 году. Именно этим фильмом актер решил завершить свой творческий путь. Владимир Васильевич признался, что чувствует усталость и не считает, что способен внести еще какой‑либо значимый вклад в кинематограф.

Актер также раскрыл свой способ отказываться от назойливых предложений сниматься в рекламе — он называет гонорар, после которого ему перестают звонить. При этом супруга артиста Алла считает, что он еще вернется на сцену, когда поправит здоровье.

В апреле 2024-го Гостюхин принял участие в программе «Привет, Андрей!», в эфире которой рассказал, что живет в белорусской деревне, находящейся в нескольких часах езды от Минска, и показал свои владения. На тот момент артист продолжал служить в Минском театре-студии киноактера и сниматься в российских кинопроектах.

Владимир Гостюхин Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Чем известен Владимир Гостюхин

Владимир Гостюхин родился 10 марта 1964 года в Свердловске (Екатеринбурге). После окончания радиотехникума переехал в Москву и поступил в Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС).

Гостюхин стал известен благодаря своим ролям простых, но мужественных героев в кинематографе СССР и России. Одной из самых значимых работ в его карьере стала роль рыбака в фильме «Восхождение» (1976), который сняла режиссер Лариса Шепитько. Благодаря строгому отбору актеров эта роль принесла картине престижную награду — «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале.

Гостюхин завоевал особую любовь зрителей благодаря роли Федора Ивановича в сериале «Дальнобойщики» (2001–2011), которая в дуэте с Владиславом Галкиным стала настоящим хитом.

Среди других значимых ролей артиста — Петр Меженин в фильме «Берег» (1984), за который актер получил Государственную премию СССР; капитан в «Моонзунде» (1987) и Семен Пронин в сериале «Оттепель» (2013).

Что известно о личной жизни Гостюхина

Гостюхин был женат четыре раза. Первый брак с супругой Галиной был заключен в студенчестве и продлился недолго. Второй избранницей артиста стала ассистент художника по костюмам Зинаида. В 1972 году она родила актеру дочь Ирину, но брак распался через пять лет.

В 1977 году Гостюхин женился на гримере Светлане. С ней он познакомился на съемках киноальманаха «В профиль и анфас», которые проходили в Белоруссии. Гостюхин остался жить в Минске. В 1982-м у них родилась дочь Маргарита. В 2000 году брак распался.

Владимир Гостюхин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В четвертый раз Гостюхин женился на актрисе Алле Пролич. У актера есть внебрачная дочь Александра, которую в 1986 году родила тележурналистка Татьяна. Наследница живет в США, замужем за американцем.

Что Гостюхин говорил об СВО и Украине

Гостюхин поддерживает проведение спецоперации и считает, что она была неизбежна.

«Как только я увидел то, что происходит на этом так называемом Майдане, для меня сразу ясно стало, куда это пойдет, куда это понесется. Что это пойдет на уничтожение Украины, что Украину будут уводить от России, уводить от наших родственных взаимоотношений. Что она приговорена к тому, чтобы воспитать в ней врага», — говорил актер в программе «Новые русские сенсации».

Владимир Васильевич считает президента Украины Владимира Зеленского «управляемым клоуном» и уверен, что за него люди голосовали лишь потому, что не хотели оставаться под лидерством прошлого главы государства Петра Порошенко.

«Он ничтожество просто, вот просто ничтожество. Он управляем, это кукла. Вот им играют, как куклой, и все. Но это страшная кукла, кровавая кукла», — отметил артист.

