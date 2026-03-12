Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Герой России Ярашев раскрыл, как в одиночку удерживал позицию 68 дней

Герой России Ярашев: связь с командирами помогла удерживать позицию 68 дней

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Герой России Сергей Ярашев рассказал, что смог в одиночку удерживать позицию в районе населенного пункта Гришино в Донецкой Народной Республике на протяжении 68 дней благодаря постоянной связи с командованием. По его словам, все это время он корректировал огонь и передавал координаты украинских подразделений командирам.

Работали <…> FPV-дроны. В этот момент я был на связи со своим командованием, и они поддерживали меня огнем артиллерии. Это, наверное, самый крайний раз, когда была самая тяжелая атака противника, когда меня брали именно в штурм. <…> Наши <…> работали артиллерией, FPV-дронами, — отметил Ярашев.

Пилот Воздушно-космических сил России ранее удостоился особой награды — наручных часов. Он получил их за уничтожение самолета Су-27, управлявшегося летчиком со званием «Герой Украины». Предполагается, что речь идет о пилоте Александре Довгаче, специализировавшемся на охоте за авиацией и бомбардировке наземных целей.

Россия
ДНР
СВО
бойцы
Герои России
истории
