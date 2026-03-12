Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Депутаты остались без интернета

В Госдуме полностью перестал работать интернет

В Государственной Думе зафиксировали технические неполадки с подключением к интернету в здании, расположенном в Москве, передает РБК со ссылкой на источник в нижней палате парламента. И мобильная связь, и Wi-Fi не функционируют.

Это чистая правда: не работает ни мобильная связь («Билайн», МТС), ни думский Wi-Fi. Соответственно, не открываются мессенджеры, — прокомментировал собеседник.

Ранее IT-эксперт Артем Геллер сообщил, что в Москве некоторые жители столкнулись со сбоями в работе интернет-провайдеров. По словам специалиста, проблема может быть связана с особенностями подключения Wi-Fi. Проводное подключение интернета может обеспечить стабильный доступ в сеть даже при нестабильной работе провайдера. Геллер рекомендует использовать проводное подключение для надежного доступа в интернет.

До этого москвичам в связи с перебоями в работе мобильного интернета посоветовали иметь при себе наличные деньги или пластиковую карту для оплаты товаров и услуг. Курьеры в таких ситуациях могут использовать мобильные карты без построения маршрута, однако лучше заранее подготовиться к возможным неудобствам.

Госдума
интернет
перебои
отключения
