«Нет большего позора»: депутат об ударе ВСУ по медучреждению в ДНР Депутат Колесник назвал позором атаку ВСУ на медучреждение в ДНР

Удар Вооруженных сил Украины по медицинскому учреждению в Донецкой Народной Республике является позорным и низким поступком, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Парламентарий подчеркнул, что подобные действия полностью разоблачают нежелание Киева идти на мирное урегулирование конфликта и являются элементом запугивания мирных граждан.

ВСУ очень любят бить по красному кресту, это элемент запугивания. Он говорит о том, что они не собираются идти ни на какие мирные переговоры. Естественно, ответы от ВС РФ бойцы Украины получают и будут получать. ВСУ проигрывают на линии боевого соприкосновения, поэтому решили отыграться на мирных жителях, на медиках. Это низко. Нет большего позора, чем ударить по медучреждению, даже находящемуся на сопредельной стороне. Украинские бойцы в очередной раз показали свое истинное лицо. Придется разбить ВСУ вдребезги, чтобы полностью отбить у них желание наносить удары, особенно по гражданским объектам, — высказался Колесник.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев грубо нарушил нормы международного права, ударив по медицинскому учреждению в ДНР. В ведомстве подчеркнули, что данный объект никогда не использовали в военных целях. По последним данным, в результате атаки ВСУ погибли восемь медиков.