12 марта 2026 в 19:17

Российский блогер загадочно пропал на Пхукете

Пхукет, Таиланд
Российский блогер и танцор Константин К. загадочно исчез на тайском острове Пхукет, передает 360.ru со ссылкой на его мать Ольгу. По ее словам, молодой человек вместе с другом отдыхал в провинции Таиланда и собирался отправиться в Камбоджу, чтобы продлить визу.

Последний контакт с сыном состоялся 16 января, а друг связывался с Константином 18 января. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Ольга выразила беспокойство по поводу исчезновения сына и отметила отсутствие обратной связи от экстренных служб.

Ранее сообщалось, что на Пхукете уже две недели ищут 40-летнего IT-специалиста из Уфы Дениса, который исчез после конфликта со своей спутницей. Инцидент произошел 25 февраля: мужчина порвал паспорт своей девушки на глазах у полицейских. Спутница улетела в Россию, а Денис, которого не стали задерживать, уехал на скутере в неизвестном направлении. О его местонахождении ничего не известно, срок действия визы истекает через два дня.

До этого в Альбукерке пропал генерал-майор ВВС США в отставке и эксперт по НЛО Уильям Нил Маккасланд. Американские правоохранители ведут расследование и запросили записи с домашних камер более чем у 600 домовладельцев. По словам журналиста-расследователя Росса Коултхарта, Маккасланд мог располагать чувствительной информацией о секретных оборонных и космических разработках США, а также данными об исследованиях НЛО.

