Иран ввел свои правила для прохода через Ормузский пролив МИД Ирана: проход судов через Ормузский пролив нужно согласовывать с ВМС

Суда, следующие через Ормузский пролив, обязаны согласовывать свой проход с военно-морскими силами Ирана, заявил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, которые передает агентство Mehr, это необходимо для обеспечения безопасности судоходства.

Созданная США и Израилем небезопасная обстановка в регионе может повлиять на движение судов, но Иран не хочет, чтобы Ормузский пролив был небезопасным. Судам нужно согласовать свой проход с военно-морскими силами Ирана, чтобы обеспечить безопасность судоходства, — сказал дипломат.

10 марта американские разведслужбы сообщили о возможной подготовке Ирана к минированию Ормузского пролива. По информации Вашингтона, Тегеран может предпринимать враждебные действия в морском коридоре, через который проходит значительная часть мировых нефтяных поставок.

Ранее сообщалось, что более 70 грузовых судов, включая нефтяные танкеры, выстроились в линию вдоль побережья Ирана вблизи Ормузского пролива и следуют в направлении Оманского залива. Согласно информации источника, в настоящий момент в самом проливе судов не зафиксировано.