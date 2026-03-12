Иран расчехлил «ракету-монстра»: какое оружие есть у КСИР для войны с США

Иран располагает широким арсеналом ракетного оружия, которое применяет против США и Израиля. Какие ракеты стоят на вооружении КСИР, какую угрозу представляет «москитный флот»?

Что за «ракету-монстра» применил Иран, где был прилет в Израиле

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана объявил, что начал применять против Израиля и США ракеты «Хорремшехр-4». В ночь на 11 марта это заявление распространило государственное телевидение Ирана.

«Хорремшехр-4» — баллистическая ракета средней дальности (БРСД), которая получила в СМИ прозвище «ракета-монстр» из-за мощнейшей боеголовки массой до 2000 кг. Она снабжена разделяющимися боеголовками, а дальность удара достигает 2000–3000 км (в зависимости от массы боевого снаряжения). Ракета получила название в честь битвы за город Хорремшехр в ходе ирано-иракской войны. По данным СМИ, после удара иранских боеприпасов в некоторых районах Тель-Авива пропало электроснабжение.

После начала крупномасштабного конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля Иран наносил удары «Хорремшехрами» также по базе США в Эрбиле (Иракский Курдистан) и кораблям Пятого флота ВМС США.

Гиперзвук, баллистика, крылатые: какие ракеты есть на вооружении у Ирана

Иран начал работать над своей ракетной программой во время ирано-иракской войны в 1980-х годах: войска Саддама Хусейна, чью авиацию и ракетные силы финансировали и снабжали США, сильно превосходили Исламскую Республику по средствам дальнего поражения. В 1984 году Тегеран смог приобрести первые советские ракетные комплексы «Эльбрус» с ракетами Р-17 у правителя Ливии Муаммара Каддафи; позже иранцы закупали ракеты и комплектующие в КНДР и Китае. К 1990-м иранские инженеры смогли воссоздать технологию советской баллистической ракеты и создали собственные комплексы «Шахаб-1» (с дальностью до 330 км) и «Шахаб-2» (до 500 км).

К началу полномасштабного конфликта с Израилем и США весной 2026 года Иран обладал широким спектром ракет различных моделей: «Фаттех-110», «Зульфикар», «Шахаб-3», «Саджиль», «Хейбар» и «Шахид Хадж Касем», названная в честь иранского дипломата и военачальника Касема Сулеймани, убитого по приказу Трампа в январе 2020 года. Также среди моделей иранских ракет: средней дальности «Гадр-110», «Эмад», «Киам-1», «Фаджр-3», дальнобойные «Шахаб-5» и «Коуссар», противокорабельные «Хормоз», «Нур» и «Абу Махди», а также крылатые «Я Али», «Сумар» и «Гассед-3».

Аналитики особо выделяют гиперзвуковые ракеты, которые стоят на вооружении Ирана. В ходе конфликта с Израилем в июне 2025 года КСИР показал, что «иранский гиперзвук» работает и уверенно преодолевает системы ПВО «Железный купол».

Известны иранские гиперзвуковые ракеты: «Фаттах-1» — средней дальности (до 1500 км), способная развивать скорость до 13–15 Махов (5 км/с), и «Фаттах-2», которая использует непредсказуемую траекторию для обхода ПВО.

Убийцы авианосцев: что представляет собой «москитный флот» Ирана

Президент США Дональд Трамп объявил, что в ходе ракетных ударов по Ирану был полностью уничтожен иранский военно-морской флот, составляющий около 70 боевых кораблей различных классов. В СМИ попали спутниковые снимки затонувших иранских кораблей и кадры ракетных ударов.

Однако в ответ КСИР продемонстрировал свой «москитный флот»: огромный набор небольших ракетных катеров, БЭКов и малых судов, которые спрятаны где-то глубоко под землей. Более 1500 малых судов по крайней мере 15 типов развивают огромную скорость (по некоторым данным, до 150–200 км/ч) и способны, как «рой комаров», атаковать крупные цели, такие как атомные авианосцы ВМС США, с использованием противокорабельных ракет. Кроме того, Иран располагает безэкипажными катерами-камикадзе (БЭК), которые уже применил против танкеров, пытавшихся прорвать блокаду Ормузского канала.

«Эра больших кораблей и авианосных групп ушла. Малые катера, вооруженные ракетными установками, минами, ПЗРК и пулеметами, — это грозное, недорогое и массовое оружие. Опыт конфликта на Украине показывает: морской флот в том виде, что был, неактуален. США и НАТО нечего противопоставить БЭКам и малым ракетным катерам. Именно поэтому флот США ушел на 700–1000 км от Ирана», — отмечает Telegram-канал «Писарь из Штаба».

