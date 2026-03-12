ВСУ нанесли удар по «Турецкому потоку»: последние новости 12 марта, факты

В условиях глобального энергетического кризиса Киев наносит удары по инфраструктуре, поставляющей энергоносители в Европу. Что известно об ударах по «Турецкому потоку» 12 марта, какая еще инфраструктура под угрозой, зачем это Владимиру Зеленскому?

Что рассказали в Минобороны РФ об ударе по объектам «Газпрома»

В Минобороны РФ рассказали об атаках Киева на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае. Мощнейшая станция в Европе является исходной точкой газопровода «Турецкий поток». Первая атака продолжалась в ночь на 11 марта: с полуночи до пяти утра были сбиты девять ударных БПЛА самолетного типа. В том числе два беспилотника были сбиты непосредственно над станцией.

Киев предпринял повторные атаки: еще один БПЛА был сбит днем 11 марта, а потом в ночь на 12 марта были сбиты еще 10 беспилотников.

«Ущерба обороняемому объекту не допущено», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Одновременно в ночь на 11 марта ВСУ запустили 14 беспилотников по компрессорной станции «Береговая» в районе Туапсе. Эта станция питает газопровод «Голубой поток».

Газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» поставляют газ из России в Турцию и дальше на Балканы и в Южную Европу. Объемы перекачки природного газа по ним приближаются к 2 млрд куб. м в месяц.

Какая инфраструктура попала под удар ВСУ

Ранее ВСУ неоднократно наносили удары по трубопроводу «Дружба» — этот нефтепровод был выведен из-под санкций Евросоюза, поскольку от него зависит большая часть поставок нефти в Венгрию и Словакию.

Атаки на «Дружбу» привели к серьезному обострению в отношениях между руководством в Киеве и лидерами Венгрии и Словакии. Результатом стали публичные скандалы в соцсетях между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза — Виктором Орбаном и Робертом Фицо. Дошло до откровенных угроз со стороны Зеленского, который пообещал, что с Орбаном «разберутся ВСУ». В ответ Венгрия задержала украинских инкассаторов с грузом из Австрии, остановила поставки дизельного топлива на Украину и пригрозила отказать в поставках электроэнергии. После этого Орбану и его семье начал угрожать бывший генерал СБУ Григорий Омельченко. Власти Евросоюза одернули Киев, назвав такое поведение недопустимым.

Кроме того, украинские беспилотники и безэкипажные катера (БЭК) наносили удары по терминалам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которые расположены под Новороссийском. По этому трубопроводу поступает нефть с месторождений Западного Казахстана; в отличие от российской, она не под санкциями и продается в Европе.

В конце ноября 2025 года один из причалов нефтетерминала КТК получил серьезные повреждения и временно прекратил работу. В связи с этим «Казтрансойл» переориентировал часть экспортных потоков, используя нефтепровод в Самару, маршрут Баку — Тбилиси — Джейхан, а также увеличил поставки в Китай. Из-за атак на КТК Киев столкнулся с резкой критикой США: в Вашингтоне раскритиковали Зеленского из-за атак на активы Chevron, Mobil и Shell, которым принадлежат доли в консорциуме.

В Сети связали атаки на инфраструктуру «Газпрома» с ракетным ударом по Брянску и интенсивными атаками БПЛА на Россию.

«Зеленский идет во все тяжкие. Удары по РФ идут всем, чем возможно. С резервов достали все и пуляют как в последний день войны. Уровень провокаций будет расти», — уверен украинский Telegram-канал «Легитимный».

В Госдуме подчеркивали, что удары ракетами Storm Shadow по Брянску были бы невозможны без помощи специалистов из Великобритании. «Легитимный» пишет, что за ударами по компрессорным станциям «стоят те, кто хочет ускорить энергетический кризис в мире». Авторы канала предполагают, что заказчики — некая группа транснациональных корпораций, которую не волнуют интересы Украины.

Сколько стоят газ и нефть в Европе после нападения США на Иран

Нападение США и Израиля на Иран 28 февраля и ответные иранские удары по всем странам Персидского залива вызвали глобальный энергетический кризис.

В результате к 12 марта стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла до $98 за баррель (более чем на 60% с начала 2026 года). Стоимость природного газа в Европе выросла до €51 за мегаватт-час (на 84% с начала года). Европейские СМИ пишут, что кризис может привести к росту цен на все товары в ЕС и Великобритании из-за роста цен на горючее. При этом уровень кризиса пока несравним с шоком, который Европа испытала из-за антироссийских санкций после начала СВО.

