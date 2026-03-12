Начинается «черная весна»? Удары по Украине 12 марта, где отключения света

«Черная зима» на Украине может смениться «черной весной». Сколько БПЛА запустила Россия в ночь на 12 марта, где были удары по энергетике и отключения света?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 12 марта

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 12 марта ВС России запустили по целям на Украине 94 ударных БПЛА. Применялись различные модели беспилотников «Герань», «Гербера», «Италмас» и другие типы БПЛА.

ВСУ подтверждает попадания 16 ударных БПЛА в 11 районах, а также падение обломков беспилотника в одном районе. Эти данные могут быть неполными: ВСУ регулярно не учитывает часть ударов, при этом российские БПЛА продолжают действовать над территорией Украины прямо сейчас.

«По предварительным данным, [за сутки] зафиксировано 22 удара по семи областям страны. Основная активность пришлась на северо-восток, но эпизоды были и на южном направлении, а также в центральной части Украины», — сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Где были удары по энергетике Украины 12 марта

Ночью ВС РФ нанесли удар по электроподстанции в Харькове.

«По данным FIRMS, одна из тепловых меток в Харькове рядом с ПС 110/10/6 кВ „ХФТИ“», — указывает Telegram-канал «Хроники Гераней».

В Сети отмечают, что количество ударов по объектам энергетики Украины снизилось по сравнению с «черной зимой», когда в декабре — январе были поражены все основные мощности в стране. Некоторое время Украина провела без плановых отключений — однако с 12 марта они возвращаются.

«12 марта во всех регионах Украины с 17:00 до 23:00 будут введены графики почасовых отключений и графики ограничения мощности», — объявила пресс-служба «Укрэнерго».

Причиной ограничений назвали «последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему».

«Просто „последствия“ — так себе объяснение, вчера же не мешали. Можно предположить либо пасмурную погоду (особо пасмурную), либо что-то мощное ушло в ремонт на Западной Украине (а поляки-то отключены)», — отмечает Telegram-канал «Сам себе энергетик».

«На смену „черной зиме“ идет „черная весна“», — предполагают в комментариях Telegram.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Блэкаут в Киеве Фото: Shutterstock/FOTODOM

Где были удары по ВСУ 12 марта, что известно

ВС РФ продолжают активно наносить удары по тыловым позициям и пунктам размещения украинских военных. В Сети называют это «местью» за ракетный удар по Брянску.

Лебедев сообщил об ударе по частному сектору в Запорожье.

«Развалили частное СТО, где проходили ремонт и обслуживание „джихад-мобили“. Минимум 11 авто уничтожено полностью, пять вээсушников погибло, 12 увезли скорые, пострадали гражданские помощники ВСУ: автослесари и настройщики компьютерной аппаратуры», — сообщает координатор подполья.

Серия ударов пришлась по ВСУ в Харькове и области.

«Удар в 03:30 описывают как взрыв с детонацией на Харьковском станкостроительном заводе, где на данный момент изготавливают запчасти для ракет „Фламинго“ и РСЗО. А рядом ТЭЦ-4, которая работает, и троллейбусный парк, где стоят бронированные „троллейбусы“ на гусеничном ходу. Штук 30 их там. <…> [Еще один удар под Чугуевым] в направлении Малиновского леса, вероятнее всего, по заводу газированной воды „Себек“ — там ночуют ВСУ, тренирующиеся рядом на полигоне», — указывает Лебедев.

Telegram-канал «Хроники Гераней» отмечает удар БПЛА «Молния» по пункту временной дислокации ВСУ в Золочеве.

Еще один удар по ВСУ был нанесен по Николаевской области.

«Снегиревка, в 12:54 удар по железнодорожной станции Туркулы и размещенному там свежеприбывшему контингенту ВСУ», — отмечает Лебедев.

В Сумской области были поражены цели в Тростянце (локомотивное депо), Конотопе (литейно-механический завод, где изготавливают корпуса для БПЛА, которые тут же собирают и запускают с местного аэродрома) и Сумах (в направлении завода «Машиностроитель»).

Также отмечается атака группы «Гераней» по цели в Краматорске. В результате ударов возник сильный пожар, пишет «Хроники Гераней».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Сожгли базу ВСУ, в Николаев везут груз 200: удары по Украине 11 марта

Удары ВСУ по Сочи 11 марта: что известно, сколько жертв, разрушения

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв