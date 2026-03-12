Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 12:35

Магнитные бури сегодня, 12 марта: что будет завтра, стресс, недосып

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 12 марта 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как пережить бурю?

Будут ли магнитные бури 12 и 13 марта

В четверг, 12 марта, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: модель предполагала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух-трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в прогнозируемом диапазоне.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 77%, геомагнитных возмущений — 20%, магнитных бурь — 3%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 2)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли две новые вспышки — они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 3,1.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 12 марта, нет геомагнитных бурь — угроз для самочувствия не предвидится.

В пятницу, 13 марта, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность спокойной магнитосферы составляет 9%, геомагнитных возмущений — 56%, магнитных бурь — 9%. С начала суток Кр-индекс будет в зеленой зоне, однако в вечерние часы может подойти к отметке пять единиц.

Накануне в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии отметили рекордный спад активности солнца за 3,5 года. Показатель по среднемесячному числу пятен, который является главным индикатором уровня активности Солнца, снизился до 78,2 за январь — февраль 2026 года, пояснили ученые.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как пережить магнитную бурю

Во время геомагнитных колебаний людям с повышенной метеочувствительностью следует пить больше жидкости и принимать контрастный душ, заявил доцент Сеченовского университета Павел Бережанский.

«Необходимо примерно на один литр увеличить свой обычный дневной объем. Еще помогает контрастный душ. Переключая постепенно воду от горячей к холодной, вы улучшите поступление кислорода к тканям за счет сужения и расширения сосудов», — отметил врач.

Если организм реагирует на магнитные бури, необходимо добавить в рацион больше зеленого чая, витаминов, зеленых овощей и пить больше жидкости, отметила невролог Ксения Овсянникова. Специалист также посоветовала прибегнуть к неинтенсивным пешим прогулкам.

По словам невролога, состояние при магнитных бурях могут ухудшить переживания, стресс, вредные привычки и недосып. Поэтому в период активности Солнца этого следует избегать.

«Я понимаю, что не открываю Америку своими рекомендациями, но, поверьте мне, их далеко не все соблюдают. И дополнительно может помочь прием тех веществ, которые улучшают синтез энергии. <...> Но прежде стоит обсудить их прием с врачом», — добавила Овсянникова.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 марта: где сбои в России

Начинается «черная весна»? Удары по Украине 12 марта, где отключения света

Погода в Москве в четверг, 12 марта: тепло задержится ненадолго?

магнитные бури
прогнозы
новости
астрономы
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Офтальмолог перечислила лучшие продукты для здоровья глаз
В российских регионах могут появиться кризисные центры для женщин
Генерал раскрыл местонахождение атаковавшего Брянск украинского Су-24
По ядерному комплексу в Иране нанесли удар
Путин заявил о важности прямой связи учащихся с работодателями
«Сильно сыплются»: политолог о возможности Украины воевать полтора-два года
Террористы из «Крокуса» попросили проявить к ним милосердие
Россиянам рассказали, подорожают ли продукты из-за иранского конфликта
Королевская семья Британии: новости, Эндрю начал ходить к психотерапевту
Суд изъял машину, на которой террористы из «Крокуса» пытались скрыться
Сирены взвыли в семи областях Украины
На суде по делу о теракте в «Крокусе» предложили убрать запрет на казнь
Стало известно, когда террористы из «Крокуса» смогут выйти по УДО
Стало известно, где рассмотрят дело курского экс-губернатора Смирнова
Слуцкая назвала главное отличие российского фигурного катания от мирового
Российская ПВО сбила почти 450 дронов ВСУ за сутки
Адвокат потерпевших ответила на вопрос об организаторах теракта в «Крокусе»
Житель Улан-Удэ получил срок за фиктивную постановку мигрантов на учет
ВСУ за сутки поредели на 1300 человек
Адвокат раскрыла, какое наказание запросила бы для террористов из «Крокуса»
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.