Магнитные бури сегодня, 12 марта: что будет завтра, стресс, недосып

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 12 марта 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как пережить бурю?

Будут ли магнитные бури 12 и 13 марта

В четверг, 12 марта, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: модель предполагала, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух-трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в прогнозируемом диапазоне.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 77%, геомагнитных возмущений — 20%, магнитных бурь — 3%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 2)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли две новые вспышки — они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 3,1.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 12 марта, нет геомагнитных бурь — угроз для самочувствия не предвидится.

В пятницу, 13 марта, согласно прогнозу ИКИ РАН, вероятность спокойной магнитосферы составляет 9%, геомагнитных возмущений — 56%, магнитных бурь — 9%. С начала суток Кр-индекс будет в зеленой зоне, однако в вечерние часы может подойти к отметке пять единиц.

Накануне в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии отметили рекордный спад активности солнца за 3,5 года. Показатель по среднемесячному числу пятен, который является главным индикатором уровня активности Солнца, снизился до 78,2 за январь — февраль 2026 года, пояснили ученые.

Как пережить магнитную бурю

Во время геомагнитных колебаний людям с повышенной метеочувствительностью следует пить больше жидкости и принимать контрастный душ, заявил доцент Сеченовского университета Павел Бережанский.

«Необходимо примерно на один литр увеличить свой обычный дневной объем. Еще помогает контрастный душ. Переключая постепенно воду от горячей к холодной, вы улучшите поступление кислорода к тканям за счет сужения и расширения сосудов», — отметил врач.

Если организм реагирует на магнитные бури, необходимо добавить в рацион больше зеленого чая, витаминов, зеленых овощей и пить больше жидкости, отметила невролог Ксения Овсянникова. Специалист также посоветовала прибегнуть к неинтенсивным пешим прогулкам.

По словам невролога, состояние при магнитных бурях могут ухудшить переживания, стресс, вредные привычки и недосып. Поэтому в период активности Солнца этого следует избегать.

«Я понимаю, что не открываю Америку своими рекомендациями, но, поверьте мне, их далеко не все соблюдают. И дополнительно может помочь прием тех веществ, которые улучшают синтез энергии. <...> Но прежде стоит обсудить их прием с врачом», — добавила Овсянникова.

