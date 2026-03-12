Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 марта: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 марта: где сбои в России

Сегодня, 12 марта, мобильный интернет не работает в Москве, Татарстане и в других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 12 марта

Сбои мобильного интернета происходят в десятках регионов, показывает статистика на мониторинговом сайте «Сбой.рф». По словам абонентов, невозможно нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Больше всего жалоб приходит от абонентов МТС — 124 обращения за сутки. Ранее этот показатель составил 700. О сбоях пишут из Москвы — 41%, Татарстана — 11%, Краснодарского края, Ростовской области — по 6%, Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Хабаровского края — по 4%, Астраханской области, Удмуртии, Ханты-Мансийского автономного округа, Ярославской области — по 3%, Самарской, Калужской, Московской областей — по 2%, Иркутской, Ленинградской областей, Марий Эл, Челябинской области, Пермского, Приморского краев — по 1%.

Сбои затронули сети и других операторов — проблема не обошла стороной ни одного из известных поставщиков услуг связи. Обозначилась следующая география: Москва, Красноярский край, Самарская, Нижегородская, Московская области, Кузбасс, Челябинская область, Санкт-Петербург, Иркутская, Новосибирская области, Дагестан, Омская область.

Почему не работает мобильный интернет 12 марта

Мобильный интернет могут отключать во время угрозы атаки БПЛА. Таким образом возможно прервать канал связи между дроном и центром управления — беспилотник может использовать базовые станции, чтобы передавать изображение оператору и получать команды, объяснили специалисты.

Несколько дней кряду москвичи жаловались на проблемы с интернетом и мобильной связью в городе. Ряд СМИ утверждал, что в столице масштабно обкатывают белые списки сайтов, которые работают при отключении мобильного интернета.

«В некоторых зонах в самом центре мобильный интернет продолжает не работать — Сеть может откатываться до E. Однако в некоторых районах ЦАО, которые чуть дальше от самого центра, мобильный интернет работает частично: открываются лишь некоторые сайты из белого списка. Спуститься в метро и через Wi-Fi зайти в условный Telegram не получится: на некоторых ветках тоже ввели белый список», — утверждают источники.

Некоторые источники указали, что Минцифры тестирует возможность блокировки сайтов, не включенных в белые списки. По регионам эта работа проводится уже давно, теперь она дошла до столицы, говорится в публикациях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что все ограничения связи в России осуществляются «в строгом соответствии с действующим законодательством».

«Информация на этот счет заблаговременно представлялась <...>. Связано это все, собственно, наверное, с главной необходимостью — обеспечением безопасности», — объявил Песков.

Какие сайты включены в белые списки

В перечень доступных сайтов входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

Telegram и другие сайты и приложения иностранного происхождения не будут включены в белый список.

