Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 11:49

Держали раба на цепи в холодном коровнике: в Якутии посадили отца и сына

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Нюрбинский районный суд в Якутии вынес приговоры Геннадию и Алексею Кириллиным, отцу и сыну. Родственники использовали рабский труд на своем фермерском угодье. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Два раба

О вердикте сообщили в пресс-службах суда и прокуратуры. 68-летнего Геннадия Кириллина приговорили к трем годам колонии общего режима, Алексея — к трем годам и двум месяцам колонии. На момент вынесения приговора они находились на свободе под запретом определенных действий.

По версии следствия, семья использовала в качестве рабов 54-летнего и 31-летнего мужчин на ферме в селе Кюндяде. Там семейство разводило молочный рогатый скот.

Поработили психически больного

При этом установлено, что один из пострадавших на тот момент страдал от тяжелого психического заболевания. Проживали оба пострадавших в неотапливаемых сельхозпомещениях.

«Потерпевшие проживали в неудовлетворительных условиях, в том числе в помещениях бани и коровника, им не оказывалась медицинская помощь, их трудовая деятельность в качестве рабочих осуществлялась без выходных и оплаты труда», — сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Переломали ребра

Пострадавших систематически избивали с помощью веревки и резиновой дубинки. Старшего пострадавшего также приковывали наручниками и цепью к стойлу для животных.

«В результате этих избиений у потерпевшего диагностировали многочисленные переломы ребер и грудной клетки. Попытки пожилого мужчины каким-либо образом скрыться от подсудимых пресекались ими», — говорилось в сообщениях судебной пресс-службы.

Когда в марте 2025 года полиция пришла на ферму, одного из рабов Кириллины спрятали в бане, а другого представили как своего родственника. В апреле 31-летний пострадавший смог сбежать и обратиться за помощью, после чего следствие возбудило уголовное дело по статье 127.2 УК РФ — использование труда человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, совершенное в отношении двух лиц, с применением насилия.

Читайте также:

Тиран в рясе: священник девять лет насиловал супругу и бил детей

«Меня использовали как дырку»: педофилка вышла замуж за зэка

Убийца педофила получил ножом в живот: новое дело с участием Санкина

Лишили детей и оклеветали: гибель экс-жены Галицкого обросла деталями

Убила из-за косметики: украинка заморила падчерицу голодом до 15 кг

«Будет изгоем»: пятикласснице устроили травлю в школе из-за дикпика

рабство
происшествия
криминал
уголовные дела
Россия
Якутия
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал раскрыл местонахождение атаковавшего Брянск украинского Су-24
По ядерному комплексу в Иране нанесли удар
Путин заявил о важности прямой связи учащихся с работодателями
«Сильно сыплются»: политолог о возможности Украины воевать полтора-два года
Террористы из «Крокуса» попросили проявить к ним милосердие
Россиянам рассказали, подорожают ли продукты из-за иранского конфликта
Королевская семья Британии: новости, Эндрю начал ходить к психотерапевту
Суд изъял машину, на которой террористы из «Крокуса» пытались скрыться
Сирены взвыли в семи областях Украины
На суде по делу о теракте в «Крокусе» предложили убрать запрет на казнь
Стало известно, когда террористы из «Крокуса» смогут выйти по УДО
Стало известно, где рассмотрят дело курского экс-губернатора Смирнова
Слуцкая назвала главное отличие российского фигурного катания от мирового
Российская ПВО сбила почти 450 дронов ВСУ за сутки
Адвокат потерпевших ответила на вопрос об организаторах теракта в «Крокусе»
Житель Улан-Удэ получил срок за фиктивную постановку мигрантов на учет
ВСУ за сутки поредели на 1300 человек
Адвокат раскрыла, какое наказание запросила бы для террористов из «Крокуса»
«Бюджет проседает»: политолог о помощи ЕС Киеву для продолжения конфликта
Директор ИМЭМО предупредил о затяжном конфликте США с Ираном
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.