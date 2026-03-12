Держали раба на цепи в холодном коровнике: в Якутии посадили отца и сына

Нюрбинский районный суд в Якутии вынес приговоры Геннадию и Алексею Кириллиным, отцу и сыну. Родственники использовали рабский труд на своем фермерском угодье. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Два раба

О вердикте сообщили в пресс-службах суда и прокуратуры. 68-летнего Геннадия Кириллина приговорили к трем годам колонии общего режима, Алексея — к трем годам и двум месяцам колонии. На момент вынесения приговора они находились на свободе под запретом определенных действий.

По версии следствия, семья использовала в качестве рабов 54-летнего и 31-летнего мужчин на ферме в селе Кюндяде. Там семейство разводило молочный рогатый скот.

Поработили психически больного

При этом установлено, что один из пострадавших на тот момент страдал от тяжелого психического заболевания. Проживали оба пострадавших в неотапливаемых сельхозпомещениях.

«Потерпевшие проживали в неудовлетворительных условиях, в том числе в помещениях бани и коровника, им не оказывалась медицинская помощь, их трудовая деятельность в качестве рабочих осуществлялась без выходных и оплаты труда», — сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Переломали ребра

Пострадавших систематически избивали с помощью веревки и резиновой дубинки. Старшего пострадавшего также приковывали наручниками и цепью к стойлу для животных.

«В результате этих избиений у потерпевшего диагностировали многочисленные переломы ребер и грудной клетки. Попытки пожилого мужчины каким-либо образом скрыться от подсудимых пресекались ими», — говорилось в сообщениях судебной пресс-службы.

Когда в марте 2025 года полиция пришла на ферму, одного из рабов Кириллины спрятали в бане, а другого представили как своего родственника. В апреле 31-летний пострадавший смог сбежать и обратиться за помощью, после чего следствие возбудило уголовное дело по статье 127.2 УК РФ — использование труда человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, совершенное в отношении двух лиц, с применением насилия.

