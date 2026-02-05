«Пообещали, что буду моделью»: россиянку спасли из рабства в Мьянме

Россиянке, освобожденной из рабства в Мьянме, угрожает иностранная мафия. Сама она рассказывает, как на ее глазах были убиты несколько человек, которые тоже находились в рабстве. NEWS.ru раскрывает подробности этой истории.

«Некоторых даже убивали»

Студентка из Екатеринбурга Мадина рассказала в интервью «Известиям», что познакомилась с рекрутером в Китае. В этой стране она на протяжении полугода работала в шоу-балете.

Агент заверил 21-летнюю россиянку, что в Мьянме ей уготована карьера модели. Нужно будет рекламировать некие товары. У семьи Мадины были проблемы с деньгами, в том числе на родственниках висело несколько кредитов. Девушка активно искала работу.

«Мне пообещали, что я буду моделью, представительским лицом какой-то компании, продающей определенные товары. И все было официально. <…> Но когда я туда попала, знакомый просто перестал выходить на связь», — рассказала девушка.

Поначалу Мадина ничего не заподозрила: ее поселили в закрытом городке, а после просили делать фотоотчеты о своих повседневных делах. Позже ее просили озвучить монологи вымышленных лиц по заранее подготовленному сценарию.

В итоге Мадина оказалась в кол-центре, где ее заставляли заниматься мошенничеством. Надзиратели специально издевались над некоторыми из своих пленников, чтобы запугивать остальных.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Я наблюдала очень много жестокости в этом месте. Некоторых работников ежедневно избивали, использовали электрошокеры. Некоторых даже убивали», — поделилась девушка.

При этом своих рабов злоумышленники кормили только рисом. Мыться можно было лишь холодной водой.

«Мама, не переживай»

В разговоре с «Известиями» мать девушки призналась, что узнала о похищении дочери только из новостей. Девушка рассказывала, что надзиратели требовали от удерживаемых писать своим близким сообщения, будто с ними все хорошо.

«Ее туда пригласили, она по совету подружки поехала. Та уже ездила и сказала ей, что все хорошо, работодатель надежный. Я даже не знаю, кем она работала. Я ее спрашивала, она говорила: „Мама, не переживай, все хорошо“. И больше она мне ничего не говорила», — рассказала женщина изданию E1.RU.

«Увидел, что я не китаец»

Мадина рассказала РЕН ТВ, что надзиратели забирали ее телефон и изучали его с помощью переводчика. При этом ее родственники знали, где находится девушка, но не знали, что с ней происходит. Она признается, что ей помог избежать дальнейших издевательств рейд со стороны военных.

«Там проходят рейды военных. Они обычно просто для вида. Но вот один раз мне повезло. Там был какой-то командир. И вот этот командир увидел, что я не китаец, а русскоговорящая девочка. И они меня просто забрали. Но эта компания продолжает работать. Там никто ничего не делает. И тебе никто не поможет, даже если ты сбежишь через лес и выйдешь на улицу», — рассказала Мадина.

Угрожают расправой

Мадину вызволили совместными усилиями российских дипломатов, полиции Таиланда и Мьянмы.

«Некоторых россиян после прохождения „онлайн-собеседования“ приглашали в Бангкок, откуда организовывали их незаконное перемещение в Мьянму в обход официальных пунктов пограничного контроля. <...> В результате скоординированных действий Посольства, таиландских и мьянманских полицейских, МИД Таиланда и Посольства Мьянмы в Бангкоке Мадина Д. была освобождена и помещена в миграционный центр г. Мьявади», — сообщили в посольстве.

Еще до вылета преступная группировка вышла с ней на связь и пригрозила расправой, если она начнет публично рассказывать об их деятельности, пишет Telegram-канал Baza.

