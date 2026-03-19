Финансист раскрыл, какую сумму наличных нужно всегда держать при себе

Финансист раскрыл, какую сумму наличных нужно всегда держать при себе Финансист Родин порекомендовал иметь при себе около 3 тыс. рублей наличными

Россиянам рекомендуется всегда иметь при себе около 3 тыс. рублей наличными, заявил «Газете.Ru» финансовый советник Алексей Родин. Он также посоветовал держать дома примерно 10 тыс. рублей на случай непредвиденных расходов.

Для жителей мегаполисов, которые в основном рассчитываются картой, разумно держать дома около 10 тыс. рублей, а в кошельке — примерно 3 тыс. рублей. Такой суммы хватит на первоочередные расходы — транспорт, небольшие покупки в магазине и другие базовые траты в случае, если безналичная оплата временно окажется недоступна, — отметил Родин.

Он подчеркнул, что использование наличных не теряет актуальности, в особенности для жителей регионов, где наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. Тем, кто живет в местах с нестабильной связью или слаборазвитой системой приема карт, нужно иметь запас наличных, равный расходам на две недели, заключил эксперт.

