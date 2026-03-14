14 марта 2026 в 18:33

Финансист ответил, как ускорить погашение ипотеки

Оплата тела долга в первые пять лет сократит срок выплаты ипотеки, заявил NEWS.ru эксперт по финансовым сервисам кандидат экономических наук Андрей Бархота. По его словам, в первые годы платежи рассчитаны на погашение процентов, которые не ускоряют амортизацию долга.

Технически в первые пять лет обслуживания ипотеки в большей степени выплачиваются процентные платежи, а тело долга практически не амортизируется. В дальнейшем происходит ускорение амортизации тела долга. Таким образом, если вы в первые годы умудритесь, помимо внесения ежемесячного платежа, еще погашать хотя бы тысяч на 30–50 тело долга, то можно таким способом примерно за несколько лет сократить срок ипотечного кредитования и оставшуюся ссудную задолженность, и причем значительно, — заявил Бархота.

Финансист отметил, что еще одним эффективным методом для сокращения срока ипотеки является рефинансирование по более низкой ставке. По его словам, при такой комбинации ежемесячный платеж может снизиться на 20–25%, тем самым ускорив амортизацию тела кредита.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что банки в России следует обязать предоставлять ипотечные кредиты на строительство частного дома своими силами. Депутат уже направил соответствующие предложения в Минфин и Минстрой РФ.

Александрина Гуловская
