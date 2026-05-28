28 мая 2026 в 11:59

Эксперт оценила идею внедрения студенческой ипотеки под 6% годовых

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Студенческая ипотека под 6% подошла бы для квартир-студий, заявила NEWS.ru руководитель управления коммерческих сервисов девелоперской компании «Мангазея» Юлия Архангельская. По ее мнению, нынешние условия ипотечного кредитования делают покупку жилья для молодых людей почти недоступной.

Инициатива запуска студенческой ипотеки со ставкой до 6% и первоначальным взносом от 3% может стать одним из первых адресных инструментов поддержки молодых покупателей жилья за последние годы. Нынешние условия ипотечного кредитования делают покупку недвижимости для таких граждан практически недоступной. При среднем первоначальном взносе около 27%, накопить необходимую сумму в юном возрасте крайне сложно. Несмотря на ограниченный масштаб потенциальной аудитории, запуск студенческой ипотеки способен поддержать рынок новостроек в категории компактного жилья. В частности, программа может быть ориентирована прежде всего на студии и однокомнатные квартиры, — сказала Архангельская.

Эксперт отметила, что идея расширения адресных ипотечных льгот — это весьма логичное продолжение уже действующих механизмов господдержки. По ее словам, ключевым условием востребованности программы станет именно льготная ставка примерно на уровне семейной ипотеки.

Сама идея расширения адресных льготных программ выглядит логичным продолжением уже существующих механизмов господдержки. Они должны становиться более сегментированными: отдельные решения могут разрабатываться для семей, студентов, учителей или медиков. Ключевым условием востребованности программы станет именно льготная ставка примерно на уровне семейной ипотеки. Отдельной дискуссионной темой остается первоначальный взнос на уровне 3%. Такой порог выглядит слишком низким с точки зрения устойчивости модели как для банков, так и для самих заемщиков. Это делает вход на рынок максимально простым, но одновременно резко повышает нагрузку на страховой блок и требования к оценке рисков, — заключила Архангельская.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов РФ рассматривает изменения условий семейной ипотеки в зависимости от числа детей. Также обсуждается введение механизма снижения процентной ставки при рождении последующих детей, поскольку это может стать дополнительным стимулом для увеличения рождаемости.

