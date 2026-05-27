27 мая 2026 в 11:24

Два месяца планировал убийство отца: подробности дела из Липецка

18-летний студент из Липецка, который расправился с отцом и оставил его тело в лесополосе, готовился к убийству заранее. Юноша на допросе признался, что родственник мешал его криминальным амбициям. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой уголовной истории.

Салон запачкан кровью

22 мая 43-летний Алексей Крапивин вместе с сыном Артемом и его сокурсником Дмитрием возвращались на машине из Липецка домой в село Спешнево-Ивановское.

С того дня мужчина и двое юношей пропали и их поиски велись до 25 мая, пока в лесополосе не нашли автомобиль отца Крапивина, а тело самого Алексея лежало поодаль от машины. Салон авто был запачкан кровью, а на трупе мужчины были следы насильственной смерти.

Расстроился, что быстро вычислили

Выяснилось, что по пути Артем и его подельник набросились на мужчину прямо в машине. Дмитрий выстрелил в Алексея несколько раз, а сын добил ножом.

«Я достал самодельный пистолет и выстрелил ему в затылок», — говорит Дмитрий на видео допроса.

Тело оттащили в лес. Авто бросили на месте расправы. Дмитрий уехал к себе домой, а Артем — в общежитие колледжа.

На допросе сын убитого мужчины лгал, что у него была практика по учебе, но в итоге сознался в преступлении. Как пишет Telegram-канал «Плохие новости», студент заявил, что не раскаивается в убийстве, а, наоборот, расстроен, что придумал такой плохой план, раз его смогли так быстро вычислить. При этом, по его словам, убийство планировалось задолго до нападаеиня — два месяца они с подельником разрабатывали план.

По информации источника Gorod48, перед поездкой в Липецк Алексей Крапивин заехал в отделение банка ВТБ в Лебедяни. Мужчина снял со счета крупную сумму: он собирался купить сыну машину. В Липецк за парнями он приехал уже с наличными. Поэтому одна из версий, которую разрабатывали следователи, была связана с мотивом ограбления.

Мешал криминальному бизнесу

Согласно показаниям задержанных, они решили изготавливать оружие и продавать через даркнет. Отец Артема узнал об этом, устроил скандал и запретил осуществлять этот план.

В итоге сын уговорил приятеля убить несговорчивого папу, поскольку в дело было вложено много денег. Тот согласился.

Мать Крапивина-младшего поначалу заявляла, что сообщения о причастности ее ребенка к убийству — это просто выдумки средств массовой информации. В поисках мужа и сына она не участвовала, поскольку не может самостоятельно ходить.

Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия, не уточнив способ убийства. Изначально по факту исчезновения отца и сына было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц». Сейчас расследование продолжается. В ближайшее время после проведения следственного эксперимента молодым людям будет избрана мера пресечения на время следствия.

