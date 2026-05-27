Овчинский: Москва объявила лауреатов «Московских мастеров» в стройотрасли

В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» среди специалистов в области информационного моделирования зданий и сооружений (бригадный метод), сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский. Мероприятие провели на площадке Московского гуманитарно-технологического университета — Московского архитектурно-строительного института.

Специалисты в области информационного моделирования сегодня вносят большой вклад в развитие строительной отрасли Москвы. Благодаря их работе повышается качество проектирования, сокращается количество ошибок и ускоряется реализация сложных городских проектов, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Первенство на конкурсе заняли Максим Воронин и Иван Исайкин из Центрального проектно-технологического института. На втором месте — Анастасия Козина и Алена Коржук из АО «Институт Теплоэлектропроект». Третьим стало ООО «Генеральный подрядчик-МСК». По сложившейся традиции победители получили гранты в размере 300 тыс. рублей, 200 тыс. рублей и 150 тыс. рублей соответственно.

Технологии информационного моделирования (ТИМ) сегодня активно применяются при строительстве жилых домов по программе реновации, социальных объектов, транспортной и инженерной инфраструктуры. Они помогают координировать работу всех участников проекта, повышают точность планирования и делают строительный процесс более прозрачным. Для Москвы, где одновременно реализуется большое количество крупных проектов, такие решения особенно важны.

По словам Овчинского, участники конкурса «Московские мастера» среди специалистов стройотрасли смогли показать навыки в обстановке, приближенной к реальной рабочей среде. Победители получили не только денежные призы, но и дипломы и подарки.