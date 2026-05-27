Фитнес-эксперт напомнил о финансовой выгоде от сдачи ГТО

Люди, получившие знак ГТО любой пробы, вправе рассчитывать на налоговый вычет в размере от 2340 до 3960 рублей, напомнил в беседе с «Газетой.Ru» фитнес-эксперт Эмиль Халимов. При этом обязательным условием для этого он назвал прохождение диспансеризации в том же году, что и сдача нормативов.

С 2025 года за подтвержденный знак отличия любой пробы полагается стандартный вычет в размере 18 тыс. рублей за налоговый период. Это сумма уменьшения базы по НДФЛ, фактический возврат составит от 2340 до 3960 рублей в зависимости от ставки. Обязательное условие здесь одно: диспансеризация должна быть пройдена в том же календарном году, что и сдача нормативов. Оформить вычет можно через работодателя сразу после подтверждения права либо самостоятельно через декларацию 3-НДФЛ в следующем году, — объяснил Халимов.

Он добавил, что, помимо денег, за сдачу ГТО предусмотрены и другие бонусы. Так абитуриентам вузов добавляют до 10 баллов к ЕГЭ за индивидуальное достижение, а золотой знак увеличивает шансы на повышенную академическую стипендию. Кроме того, школьники с «золотом» получают приоритет на путевки в «Артек». А некоторые работодатели за сдачу нормативов выписывают премию, предоставляют дополнительный выходной или надбавку к окладу.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что для оформления налогового вычета за знак ГТО необходимо пройти медицинский осмотр. По его словам, для получения льготы достаточно предоставить копию удостоверения о выполнении норматива, а также справку из медучреждения.