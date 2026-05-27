Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 12:21

Фитнес-эксперт напомнил о финансовой выгоде от сдачи ГТО

Фитнес-эксперт Халимов: за значок ГТО любой пробы можно получить налоговый вычет

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Люди, получившие знак ГТО любой пробы, вправе рассчитывать на налоговый вычет в размере от 2340 до 3960 рублей, напомнил в беседе с «Газетой.Ru» фитнес-эксперт Эмиль Халимов. При этом обязательным условием для этого он назвал прохождение диспансеризации в том же году, что и сдача нормативов.

С 2025 года за подтвержденный знак отличия любой пробы полагается стандартный вычет в размере 18 тыс. рублей за налоговый период. Это сумма уменьшения базы по НДФЛ, фактический возврат составит от 2340 до 3960 рублей в зависимости от ставки. Обязательное условие здесь одно: диспансеризация должна быть пройдена в том же календарном году, что и сдача нормативов. Оформить вычет можно через работодателя сразу после подтверждения права либо самостоятельно через декларацию 3-НДФЛ в следующем году, — объяснил Халимов.

Он добавил, что, помимо денег, за сдачу ГТО предусмотрены и другие бонусы. Так абитуриентам вузов добавляют до 10 баллов к ЕГЭ за индивидуальное достижение, а золотой знак увеличивает шансы на повышенную академическую стипендию. Кроме того, школьники с «золотом» получают приоритет на путевки в «Артек». А некоторые работодатели за сдачу нормативов выписывают премию, предоставляют дополнительный выходной или надбавку к окладу.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что для оформления налогового вычета за знак ГТО необходимо пройти медицинский осмотр. По его словам, для получения льготы достаточно предоставить копию удостоверения о выполнении норматива, а также справку из медучреждения.

Общество
ГТО
Спорт
налоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, почему Совет мира Трампа не получил развития
В СК оценили причиненный ВСУ ущерб в приграничье
Оверчук объяснил, почему Армения не спешит выходить из ЕАЭС
Названо число разыскиваемых иностранных наемников
В Госдуме придумали, как усилить безопасность туристов на курортах России
Режим ЧС в Таганроге: ракетный удар ВСУ 27 мая, сколько жертв, куда попали
Адвокат ответил, могут ли осужденной за кальян на куличе скостить срок
Следствие назвало новую причину обрушения дома в Липецке
В Минздраве России раскритиковали реакцию ВОЗ на удары ВСУ по медобъектам
Минобороны России объяснило важность освобождения Воздвиженки
Ушла из жизни супруга звезды сериалов «Сваты» и «Кухня»
На российской границе усилили контроль из-за опасной болезни
В Госдуме отметили, как проверить наличие задолженностей по ЖКХ
Немецкий Leopard не выдержал натиска российской армии в зоне СВО
Наступление ВС России на Харьков 27 мая: ТОС выжигают наемников, Купянск
Средства ПВО России за сутки сбили 285 беспилотников
Российские военные поразили «кузницу» ВСУ
Врач назвала наиболее частые причины выпадения волос
Сын Александра Лыкова рассказал, как совмещает работу и личную жизнь
Песков раскрыл, чем Россия помогает Армении за свой счет
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.