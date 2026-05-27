Освобожденный населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области был одним из ключевых узлов обороны украинских войск к западу от реки Гайчур, сообщило Минобороны России в МАКСе. В ведомстве отметили, что село взяли под контроль благодаря активным действиям подразделений 39-й мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса и 40-й бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

В результате продолжительных боев ВС РФ выбили противника с занимаемых позиций, отметили в Минобороны. Российские подразделения взяли под контроль крупный район обороны площадью 19 кв. км и зачистили более 530 строений. Потери противника, по данным ведомства, составили более двух рот живой силы из состава отдельного штурмового полка и отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Кроме того, стало известно об установлении контроля над населенным пунктом Гранов Харьковской области. Как отметили в Минобороны РФ, это не только расширяет полосу безопасности в регионе, но и создает условия для дальнейшего наступления российских войск в направлении логистического центра ВСУ вблизи села Казачья Лопань.

Ранее стало известно, что российские военные освободили более 100 населенных пунктов в зоне специальной военной операции с начала 2026 года. Больше всего освобожденных территорий находилось в Донецкой Народной Республике.