27 мая 2026 в 13:30

Минздрав раскрыл, когда медсправки станут доступны онлайн по всей России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Минздрав России планирует расширить список медицинских документов, которые граждане могут получать дистанционно, в текущем году, сообщил заместитель главы ведомства Вадим Ванков. В ходе заседания комитета по охране здоровья в Госдуме он отметил, что данную практику планируется внедрить во всех субъектах страны. Трансляция заседания шла на сайте ГД.

Мы эту практику планируем распространить на все субъекты, — сказал Ванков.

В настоящее время эта услуга работает в тестовом режиме в Чувашии и Тюменской области. Среди документов, которые доступны для онлайн-получения, есть сертификат о прививках, заключения о том, что несовершеннолетний относится к медицинской группе для занятий физкультурой, а также справки о временной нетрудоспособности и отсутствии контактов с инфекционными больными.

По словам Ванкова, для оформления запроса необходимо воспользоваться порталом «Госуслуги». Тем не менее, система предоставит нужный документ только после того, как человек пройдет диспансеризацию или если в его медицинской карте есть соответствующие сведения.

Ранее Минздрав направил в медучреждения новые методические рекомендации по психологической подготовке и формированию ответственного родительства среди будущих матерей и отцов. Разработанный документ полностью регламентирует и стандартизирует бесплатную работу так называемых школ для беременных на базе женских консультаций в рамках системы ОМС.

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
