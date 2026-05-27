Минздрав раскрыл, когда медсправки станут доступны онлайн по всей России Минздрав: перечень доступных онлайн медицинских документов расширят в 2026 году

Минздрав России планирует расширить список медицинских документов, которые граждане могут получать дистанционно, в текущем году, сообщил заместитель главы ведомства Вадим Ванков. В ходе заседания комитета по охране здоровья в Госдуме он отметил, что данную практику планируется внедрить во всех субъектах страны. Трансляция заседания шла на сайте ГД.

Мы эту практику планируем распространить на все субъекты, — сказал Ванков.

В настоящее время эта услуга работает в тестовом режиме в Чувашии и Тюменской области. Среди документов, которые доступны для онлайн-получения, есть сертификат о прививках, заключения о том, что несовершеннолетний относится к медицинской группе для занятий физкультурой, а также справки о временной нетрудоспособности и отсутствии контактов с инфекционными больными.

По словам Ванкова, для оформления запроса необходимо воспользоваться порталом «Госуслуги». Тем не менее, система предоставит нужный документ только после того, как человек пройдет диспансеризацию или если в его медицинской карте есть соответствующие сведения.

Ранее Минздрав направил в медучреждения новые методические рекомендации по психологической подготовке и формированию ответственного родительства среди будущих матерей и отцов. Разработанный документ полностью регламентирует и стандартизирует бесплатную работу так называемых школ для беременных на базе женских консультаций в рамках системы ОМС.