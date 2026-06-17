«Гробовые задания»: в Рособрнадзоре ответили на главный вопрос о ЕГЭ-2026 Рособрнадзор заявил об отсутствии нерешаемых заданий на ЕГЭ-2026

В контрольно-измерительных материалах ЕГЭ-2026 не было заданий, которые невозможно решить, заявил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, текущая статистика подтверждает нормальный уровень выполнения экзаменационных работ.

Нерешаемых, так называемых «гробовых» заданий не было. Статистика, которая есть у нас сейчас, в том числе и по математике уже идет обработка, говорит о том, что процент решения всех заданий, которые были в этом году на состоявшихся экзаменах, нормальный по сравнению с другими заданиями и другими годами, — сказал Музаев.

Он также сообщил об увеличении числа участников, набравших 80 и более баллов по всем предметам. Кроме того, по ряду дисциплин выросло количество выпускников, получивших максимальные 100 баллов, добавил Музаев.

Ранее сообщалось, что участники ЕГЭ-2026 начали получать первые результаты экзаменов, которые прошли 1 июня. В пресс-службе Минпросвещения РФ рассказали, что речь идет о сдававших историю, литературу и химию. Уточняется, что общее количество участников ЕГЭ по этим учебным предметам составило 231 895 человек. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заверил, что система государственной итоговой аттестации (ГИА) функционирует стабильно и без сбоев.