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14 июня 2026 в 19:57

Участники ЕГЭ получили первые результаты экзаменов

Минпросвещения: участники ЕГЭ-2026 получили баллы по истории литературе и химии

Ученики во время сдачи Единого государственного экзамена в Москве Ученики во время сдачи Единого государственного экзамена в Москве Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Участники ЕГЭ-2026 начали получать первые результаты экзаменов, которые прошли 1 июня, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. Речь идет о сдававших историю, литературу и химию. Уточняется, что общее количество участников ЕГЭ по этим учебным предметам составило 231 895 человек.

Выпускники получили первые результаты ЕГЭ. Свои баллы узнали ребята, которые сдавали историю, литературу и химию в 89 субъектах Российской Федерации, а также в образовательных организациях в 49 странах, — говорится в сообщении.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заверил, что система государственной итоговой аттестации (ГИА) функционирует стабильно и без сбоев. Он также подчеркнул, что участники, не согласные с результатами экзаменов, имеют право подать апелляцию.

Ранее сообщалось, что участники ЕГЭ могли узнать свои результаты в личном кабинете на портале «Госуслуги». Позже там будут доступны сканы экзаменационных работ, что позволит проверить оценку ответов и при необходимости подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами.

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