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11 июня 2026 в 14:23

Школьники смогут узнать результаты ЕГЭ онлайн

Рособрнадзор: результаты ЕГЭ можно проверить на портале «Госуслуг»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Участники ЕГЭ могут узнать свои результаты в личном кабинете на портале «Госуслуги», говорится в сообщении Рособрнадзора в МАКСе. Позже там будут доступны сканы экзаменационных работ, что позволит проверить оценку ответов и при необходимости подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами.

Результаты экзаменов можно будет использовать для подачи заявлений в вузы через суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Кроме того, портал уже предлагает тренажер для подготовки к ЕГЭ. В настоящее время Рособрнадзор активно работает над цифровизацией процесса подачи заявлений на участие в экзаменах и возможностью подачи апелляций через портал госуслуг.

До этого депутат петербургского заксобрания Антон Соловьев призвал сократить сроки проверки ЕГЭ и ОГЭ, а также оглашения результатов экзаменов. С соответствующим предложением он обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову. Сейчас сроки проверки ОГЭ составляют 10 дней, а для оглашения итогов ЕГЭ порой отводят от 14 дней.

Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что выпускникам необходимо предоставить возможность получить помощь психолога перед сдачей ЕГЭ. По его словам, нынешнее поколение более открыто к обсуждению своих вопросов со специалистами.

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