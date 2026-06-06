Выпускникам предложили предоставить психологов перед ЕГЭ

Выпускникам необходимо предоставить возможность получить помощь психолога перед сдачей единого государственного экзамена, заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, нынешнее поколение более открыто к обсуждению своих вопросов со специалистами.

Хорошо бы нам перед экзаменом дать возможность — в школе, если есть психолог, или в клинике где-то, или, может быть, у частного какого-то психолога, — сказал Нечаев.

Депутат пояснил, что профессиональный психолог поможет успокоиться и настроиться на сдачу экзамена. При этом в некоторых семьях эту роль могут исполнять родители.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев указал, что реальные ответы на единый государственный экзамен невозможно приобрести благодаря современной технологии передачи экзаменационных материалов. По его словам, до того момента, как выпускники сели за парты, вариантов заданий нет ни у кого. Экзаменационные материалы сегодня хранятся в электронном виде и зашифрованы. Они поступают в пункты проведения экзаменов по защищенным каналам незадолго до начала испытания.