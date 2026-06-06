ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 07:29

Выпускникам предложили предоставить психологов перед ЕГЭ

Нечаев: выпускники должны иметь возможность получить помощь психолога перед ЕГЭ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Выпускникам необходимо предоставить возможность получить помощь психолога перед сдачей единого государственного экзамена, заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, нынешнее поколение более открыто к обсуждению своих вопросов со специалистами.

Хорошо бы нам перед экзаменом дать возможность — в школе, если есть психолог, или в клинике где-то, или, может быть, у частного какого-то психолога, — сказал Нечаев.

Депутат пояснил, что профессиональный психолог поможет успокоиться и настроиться на сдачу экзамена. При этом в некоторых семьях эту роль могут исполнять родители.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев указал, что реальные ответы на единый государственный экзамен невозможно приобрести благодаря современной технологии передачи экзаменационных материалов. По его словам, до того момента, как выпускники сели за парты, вариантов заданий нет ни у кого. Экзаменационные материалы сегодня хранятся в электронном виде и зашифрованы. Они поступают в пункты проведения экзаменов по защищенным каналам незадолго до начала испытания.

Общество
ЕГЭ
психологи
помощь
выпускники
школьники
экзамены
ПМЭФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупное возгорание начали тушить пожарные на НПЗ в Тюмени
Власти посчитали урон после налета дронов ВСУ на российский регион
Лавров дал русскоязычным гражданам на Украине одно обещание
Пожар вспыхнул в Ленобласти после массированной атаки БПЛА
Четыре человека свалились в реку из маломерного судна в российском регионе
Власти раскрыли детали беспрецедентной атаки ВСУ на Ленобласть
Россиянку вернут из Мексики на родину после двух лет поисков
В НАТО решили подготовить новый пакет военной помощи Украине
Двух рабочих завалило грунтом во время земляных работ в Набережных Челнах
«Розовые очки»: Песков оценил роль США в завершении украинского кризиса
Володин обозначил, чем Госдума займется в ближайшее время
В Тульской области отразили массированный налет украинских дронов
Экс-разведчик раскрыл истинное отношение США к Украине
«Хотят играть в войну»: в Европе захотели лишить страны Балтии защиты НАТО
ВСУ четверо суток блуждали по дороге в ДНР
Более 130 «птичек» ВСУ сбили в Брянской области за ночь
В Кремле раскрыли ожидания от отношений с КНР на 100 лет вперед
Песков сравнил развитие отношений с США с аргентинским танцем
Ликвидация резервов ВСУ и бои у Каховской ГЭС: новости СВО на утро 6 июня
Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке ВСУ
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.