В России могут ускорить процесс оглашения результатов ЕГЭ и ОГЭ Депутат Соловьев предложил сократить сроки оглашения результатов ЕГЭ и ОГЭ

Депутат петербургского заксобрания Антон Соловьев призвал сократить сроки проверки ЕГЭ и ОГЭ, а также оглашения результатов экзаменов, пишет «Парламентская газета». С соответствующим предложением он обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову. Сейчас по общему правилу сроки проверки ОГЭ составляют 10 дней, а для оглашения итогов ЕГЭ порой отводят 14 и больше дней.

Длительное ожидание результатов экзаменов усиливает стрессовую нагрузку на детей и их семьи. С учетом современных технологических возможностей обработки экзаменационных материалов, а также развития цифровых систем проведения государственной итоговой аттестации представляется возможным рассмотреть вопрос о сокращении сроков проверки экзаменационных работ и доведения результатов до участников государственной итоговой аттестации, — отметил Соловьев.

Он предложил сообщать о предварительном результате либо в день экзамена, либо не позднее чем через три дня. По его словам, в течение 10 или более дней при необходимости можно утверждать результаты уже официально.

Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что выпускникам необходимо предоставить возможность получить помощь психолога перед сдачей ЕГЭ. По его словам, нынешнее поколение более открыто к обсуждению своих вопросов со специалистами.