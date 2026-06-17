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17 июня 2026 в 02:47

Минздрав пересматривает подход к лечению шизофрении в России

Минздрав намерен обновить стандарт лечения шизофрении в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Минздрав России намерен пересмотреть действующий стандарт лечения шизофрении, утвержденный в 2022 году, передает ТАСС. Проект приказа предусматривает расширение перечня обследований и изменение ряда терапевтических подходов.

В документе указано, что госпитализированным пациентам могут дополнительно назначать исследования на наркотические вещества. Также предлагается расширить список анализов, включив обследования на гепатит В и С, бледную трепонему, а также ВИЧ-1 и ВИЧ-2.

Помимо этого, проект предусматривает применение плазмафереза и гемосорбции для очищения крови от вредных веществ. В медикаментозной части стандарта предлагается добавить брекспипразол и тетрабеназин, а препарат алпразолам исключить.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России обновило стандарт лечения панических атак, добавив светотерапию. Пациентов с подозрением на панические атаки теперь могут направлять на дополнительные лабораторные исследования.

До этого психиатр Марина Алексеева заявила, что раннее пробуждение может являться одним из симптомов депрессивного состояния. По ее словам, о расстройстве также могут свидетельствовать потеря аппетита и снижение способности к концентрации.

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шизофрения
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