Напавший на сотрудницу МФЦ в Москве мог иметь расстройство психики

Напавший на сотрудницу МФЦ в Москве мог иметь расстройство психики «112»: подозреваемый в нападении на сотрудницу МФЦ может страдать шизофренией

Напавший на сотрудницу МФЦ на юге Москвы может страдать шизофренией, сообщает Telegram-канал «112». По информации источника, 29-летнего мужчину выписали из частной клиники всего за день до происшествия.

По предварительным данным, подозреваемый с ножом напал на 29-летнюю сотрудницу МФЦ на улице Борисовские Пруды и нанес ей не менее трех ударов. Женщину госпитализировали с ранениями шеи. После случившегося столичный СК возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мужчина напал с ножом на сотрудницу МФЦ на юге Москвы. На место преступления прибыли медики и сотрудники полиции. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого стало известно, что на юге Москвы задержали мужчину. Злоумышленник был задержан охранниками учреждения и передан прибывшим сотрудникам полиции ОМВД России по району Братеево.

Также в Полевском Свердловской области 12-летняя девочка попала в больницу с ножевым ранением в спину. В полицию обратились врачи, диагностировавшие у пострадавшей проникающую колото-резаную рану грудной клетки с повреждением левого легкого.