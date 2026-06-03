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03 июня 2026 в 16:05

Мужчина напал с ножом на сотрудницу МФЦ в Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Мужчина напал с ножом на сотрудницу МФЦ на юге Москвы, она пострадала, сообщила пресс-служба столичного главка МВД в канале на платформе МАКС. По данным ведомства, в настоящее время устанавливаются все детали инцидента.

Сотрудниками столичной полиции устанавливаются обстоятельства происшествия на юге Москвы. На юге Москвы задержан мужчина, причинивший ножевое ранение сотруднице центра предоставления государственных услуг, — сказано в сообщении.

ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах уточнил, что инцидент произошел на улице Борисовские Пруды. На месте происшествия работают медики.

Ранее 32-летний местный житель Приморского района Санкт-Петербурга был задержан после нападения с ножом на 41-летнюю беременную сожительницу. Пострадавшая от нападения потеряла ребенка. Нападение произошло в квартире дома № 59 на Дибуновской улице. По данным правоохранителей, задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с возлюбленной, избил ее и ударил ножом.

До этого сообщалось, что украинский подросток в состоянии алкогольного опьянения напал на машиниста поезда в Саксонии. Пострадали сам машинист, проводница и один пассажир. Уточнялось, что один из пассажиров смог остановить нападение несовершеннолетнего, применив перцовый баллончик.

Москва
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