Полынное буйство: пыльца в Москве сегодня — прогноз на 4–6 августа

Вот и наступил последний месяц лета. Сезон цветения медленно приближается к заключительным фазам. Но расслабляться рано. Рассказываем, какие растения-аллергены активны сейчас и как помочь себе при поллинозе в анамнезе.

Пыльца сегодня: прогноз на 4–6 августа

Основным аллергеном текущего периода остается полынь. Сейчас уровень пыльцы в воздухе, если говорить об этом многолетнике, средний: от 11 до 100 частиц на кубический метр. Поллинозники, чувствительные к данному аллергену, массово сообщают об ухудшении самочувствия.

В то же время слабо, но стабильно пылят:

Наконец, стать триггером для приступа аллергии могут споры кладоспориума. Это плесневый гриб, также известный как черная плесень. Он встречается как на природе, так и в помещениях. Если вы обнаружили его у себя дома, не пытайтесь избавиться от него самостоятельно: неудачное движение может спровоцировать выброс спор, а значит, и приступ поллиноза. Доверьте очистку профессионалам.

Как человеку с аллергией пережить сезон цветения: повседневные стратегии защиты

Когда природа за окном играет всеми красками уходящего лета и пьянит сладкими ароматами, для людей, страдающих от аллергии, эта пора оборачивается настоящим испытанием. Специалисты-аллергологи единодушны: не дожидайтесь первых тревожных симптомов, подключайте оборону заранее. Ключевой принцип — внедрить в жизнь «режим санитарной безопасности»: серию несложных, но весьма эффективных привычек, которые помогут минимизировать взаимодействие с летучей пыльцой. Предлагаем вашему вниманию проверенные на практике и действенные советы.

Пыльца сегодня: прогноз на 4–6 августа Фото: Shutterstock/FOTODOM

Личная гигиена как надежный барьер. Пыльца по своей текстуре напоминает тончайший липкий порошок, который вмиг оседает на коже, волосах и даже ресницах. Именно поэтому ополаскивание под душем после каждого выхода на улицу становится обязательным ритуалом, а вечернее купание перед сном играет особую роль: научные данные свидетельствуют, что очищение тела от аллергенов на ночь снижает интенсивность ночных приступов примерно на 60 процентов. Выходя из дома, обязательно надевайте солнцезащитные очки. Модели с массивными дужками служат отличным физическим щитом, отражая потоки воздуха, насыщенные пыльцевыми частицами, и защищая нежную слизистую глаз. Чтобы уберечь носовые ходы, есть два действенных способа: ватные тампоны с вазелином (они прекрасно впитывают вредные частицы, пусть и не слишком удобны в носке) либо специальные назальные фильтры из аптеки, высокая результативность которых многократно подтверждена тестами. Уличная одежда — настоящий переносчик раздражителей. Снимайте ее сразу же у порога и стирайте отдельно от домашних вещей, выбирая режим от 60 градусов: при такой температуре разрушается белковая основа аллергенных соединений. Строго не рекомендуется сушить белье на балконе или во дворе в пик цветения — вместо долгожданной свежести вы получите ткань, щедро сдобренную пыльцевым «коктейлем». Только сушка внутри помещения! Продумывайте маршруты и время прогулок. Самая высокая концентрация пыльцы в воздухе отмечается в сухие и ветреные дни в промежутке с 8 до 11 утра, а также незадолго до заката. Наиболее спокойными и безопасными часами считается период сразу после дождя и раннее утро до 5 часов, когда воздух еще влажный от росы, а тяжелые пыльцевые зерна словно прибиты к земле. Создайте безопасный микроклимат в квартире. Жесткое правило — держать окна плотно закрытыми. Альтернативой сквознякам становится включение воздухоочистителя с НЕРА-фильтром. Если такого прибора нет, можно натянуть на слегка приоткрытую створку влажную марлю в несколько слоев — она станет неплохой преградой. Медикаментозная стратегия. Противоаллергенные препараты стоит пить не в момент обострения, а строго по графику, в одно и то же время суток. Только так удается поддерживать стабильную концентрацию действующего вещества в организме. Категорически не стоит экспериментировать и смешивать разные средства самостоятельно: неудачные комбинации способны пересушивать слизистую, ослабляя ее природную защиту и облегчая проникновение аллергенов. При заложенности носа избегайте резкого высмаркивания — это может усилить отек. Лучше слегка наклоните голову вперед, чтобы снять напряжение в пазухах, и мягко помассируйте крылья носа круговыми движениями — это улучшит лимфоотток и облегчит дыхание.

Как отличить аллергию от ОРВИ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поллиноз или вирус? Десять характерных признаков, указывающих на аллергию

Сезонный аллергический ринит, или поллиноз, часто искусно маскируется под обычную простуду, однако ему присущ характерный «почерк». Перечислим симптомы, которые почти безошибочно выдают аллергическую природу:

Заложенность ушей без болезненности. При глотании слышны щелчки, слух приглушается — причина в отечности евстахиевой трубы.

Нестерпимый зуд неба и языка. Язык кажется рыхлым и ватным, постоянно хочется тереть им небо — это типичная реакция на гистамин.

Особенный оттенок запаха пота. Из-за активного выброса гистамина потовые выделения могут приобретать сладковатый, необычный аромат.

Сыпь в нетипичных местах. Мелкая крапивница нередко возникает на локтевых сгибах и под коленями, причем часто — после пребывания на солнце.

Ощущение соринки в глазу. Чувство инородного тела без сильного покраснения, а по утрам веки могут слипаться от прозрачной слизи (в отличие от гнойных выделений при бактериальной инфекции).

Травянистое послевкусие во рту. Даже натощак возникает ощущение, будто вы жевали полынь — это микрочастицы раздражают вкусовые рецепторы.

Утренние «залпы» чихания. По 5–7 раз подряд строго в интервале с 7 до 9 утра — именно в этот час приземный слой воздуха максимально перенасыщен пыльцевым аэрозолем.

Сухой кашель. Появляется исключительно при глубоком вдохе, а не на выдохе — это ключевое отличие от кашля бронхиального происхождения.

Отек века без покраснения. Верхнее веко слегка припухает, нависает, но остается бледным и прохладным на ощупь (признак локального аллергического отека).

Легкое головокружение при наклонах. При смене позы возникает дурнота из-за перепадов давления в воспаленных носовых пазухах.

Симптомы поллиноза Фото: Shutterstock/FOTODOM

Важные тонкости применения противоаллергических средств

Схема терапии должна подбираться исключительно аллергологом с учетом индивидуальных особенностей пациента. Обычно назначают антигистамины второго поколения, капли и спреи-кромоны. Последние действуют накопительно: эффект появляется не мгновенно, а спустя несколько часов или даже суток, поэтому их выписывают курсом еще до предполагаемого пика цветения, а не при уже ярко выраженных симптомах.

Не забывайте и про ирригацию носа солевыми составами (морской водой). Это позволяет механически удалить до 80 процентов раздражающих веществ со слизистой и предотвратить развитие воспаления. Если же привычное лечение перестает работать, а качество жизни неуклонно падает — не откладывайте визит к врачу.

Доктор может рекомендовать аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ). Однако важно помнить: к ней прибегают исключительно в «тихий» период, вне фазы активного цветения. Это долгосрочная программа (рассчитанная на несколько лет), которая направлена не на устранение последствий, а на саму причину — повышенную чувствительность организма. Пациент постепенно учится «мирно сосуществовать» с аллергеном, и в ответ вырабатываются защитные антитела класса IgG. Это единственный метод, способный коренным образом изменить течение заболевания, а не просто на время заглушить его неприятные симптомы.

Подробнее о причинах и симптомах аллергии, а также о том, как облегчить это состояние, читайте в нашем материале.