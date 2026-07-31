Пыльца в Москве сегодня: прогноз на 31 июля — 3 августа

Две трети лета позади, а аллергосезон идет своим чередом. Выясняем, какие растения-триггеры пылят сейчас и как поллинозникам облегчить свою участь.

Пыльца сегодня: прогноз на 31 июля — 3 августа

Главным растением нынешнего этапа аллергосезона остается цветущая полынь. Сейчас уровень ее пыльцы в воздухе держится на «желтой» отметке: от 11 до 100 единиц на кубометр.

Вместе с ней слабо, но стабильно пылят злаковые, амброзия и маревые. В их случае уровень пыльцы сейчас — до 10 частиц на кубометр.

Наконец, стать триггером для поллиноза могут споры плесневого гриба кладоспориума.

После небольшой передышки полынь — основной аллерген конца июля — снова набирает силу. Уровень пыльцы в воздухе, если говорить об этом аллергене, вернулся к отметке от 11 до 100 единиц на кубометр.

В то же время слабо, но устойчиво (до 10 частиц на кубометр) пылят:

злаковые;

амброзия;

маревые.

Наконец, спровоцировать аллергию может плесневый гриб кладоспориум. Этот тип аллергена может подстерегать вас не только на открытом воздухе, но и внутри зданий. Если вы обнаружили его у себя дома — скажем, в сыроватом затемненном углу — лучше не пытаться удалить его своими силами, а вызвать бригаду специалистов. Такое решение предотвратит нежелательное распространение микрочастиц по комнате и, как следствие, убережет от тяжелого обострения аллергии.

Пыльца сегодня: прогноз на 31 июля — 3 августа Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как аллергику пережить пору буйного цветения без лишних страданий: тактика повседневного комфорта

Когда мир за окном расцвечивается яркими красками и наполняется ароматами позднего лета, для людей с аллергической реакцией это время становится своеобразным испытанием на прочность. Врачи-аллергологи настоятельно рекомендуют не ждать первых «звоночков», а включать защитные механизмы заранее. Главный принцип — ввести в быт так называемый «санитарно-гигиенический режим»: целый комплекс простых, но действенных ритуалов, позволяющих свести контакт с летучей пыльцой к минимуму. Ниже приведены испытанные и рабочие лайфхаки.

Индивидуальная чистота — ваш главный щит. Пыльца по своей структуре напоминает тончайшую липкую пудру, которая моментально оседает на кожном покрове, волосах и даже ресницах. Вот почему ополаскивание под душем после каждой уличной прогулки становится обязательной процедурой, а вечернее мытье перед отходом ко сну играет решающую роль: клинические исследования подтверждают, что удаление аллергенов с тела на ночь сокращает интенсивность приступов в темное время суток примерно на 60 процентов. Собираясь выйти из дома, не забывайте про солнцезащитные очки. Модели с широкими дужками выступают в роли надежного физического барьера, отражающего воздушные потоки, нашпигованные микрочастицами пыльцы, и оберегающего слизистую глаз. Для защиты носовых ходов есть два проверенных средства: ватные турунды с вазелином (они хорошо абсорбируют частицы, пусть и не слишком эргономичны) либо аптечные назальные фильтры, чья высокая эффективность подтверждена множеством лабораторных испытаний. Уличная одежда — это настоящий переносчик аллергенов. Снимайте ее сразу же у входа и стирайте отдельно от домашних вещей, выставляя температуру от 60 градусов: при таком нагреве разрушается белковая структура аллергенных соединений. Категорически не рекомендуется сушить белье на открытом воздухе в разгар цветения — вместо желанной свежести вы получите ткань, пропитанную пыльцевым «коктейлем». Только сушка в помещении! Планируйте выходы на улицу с умом. Наибольшая плотность пыльцы в атмосфере фиксируется в сухие и ветреные дни в интервале с 8 до 11 часов утра, а также перед самым закатом. Самым безопасным временем считается период сразу после дождя и раннее предрассветное утро (до 5 утра), когда от росы воздух еще влажный, а тяжелые пыльцевые частицы буквально прибиты к земле. Контроль микроклимата в помещении. Железное правило — держать окна плотно закрытыми. Альтернативой проветриванию становится включение очистителя воздуха с HEPA-фильтром. Если такого прибора под рукой нет, можно натянуть на чуть приоткрытую створку влажную марлю, сложенную в несколько слоев — она послужит неплохим барьером. И, как бы ни жаль расставаться с растениями, уберите из комнат живые букеты и сухие гербарии: они продолжают выделять пыльцу и плесневые споры, превращаясь в скрытую угрозу вашему самочувствию. Медикаментозная стратегия. Антигистаминные препараты следует принимать не в момент обострения, а по четко установленному графику, в одинаковые часы. Только так достигается стабильная концентрация вещества в крови. Категорически не стоит заниматься самодеятельностью и смешивать разные средства: неудачные сочетания могут пересушивать слизистую, снижая ее естественные защитные свойства и облегчая проникновение аллергенов. Если заложен нос, не пытайтесь резко высмаркиваться — это провоцирует усиление отечности. Лучше сделать пару наклонов головы вперед, чтобы снять напряжение в пазухах, и аккуратно помассировать крылья носа круговыми движениями — это поможет улучшить отток лимфы и облегчить дыхание.

Как аллергику пережить пору буйного цветения Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поллиноз или простуда? Десять отличительных черт, говорящих об аллергии

Сезонный риноконъюнктивит, известный как поллиноз, нередко виртуозно маскируется под банальное ОРВИ, но у него есть свой уникальный «почерк». Перечислим признаки, которые практически безошибочно выдают его аллергическое происхождение:

Заложенность ушей без болезненности. При глотании слышны щелчки, звуки приглушаются — причина в отечности евстахиевой трубы. Невыносимый зуд неба и языка. Язык кажется рыхлым и «ватным», постоянно хочется почесать им небо — это классическая гистаминовая реакция. Особый оттенок запаха пота. Вследствие активного выброса гистамина потовые выделения могут приобретать сладковатый, нехарактерный аромат. Высыпания в атипичных местах. Мелкая крапивница нередко появляется в локтевых сгибах и под коленями, причем часто — после воздействия солнца. Ощущение песчинки в глазу. Чувство постороннего предмета без выраженного покраснения, а по утрам веки могут слипаться от прозрачной слизи (в отличие от гнойного отделяемого при бактериальной инфекции). Травянистое послевкусие во рту. Даже натощак возникает ощущение, будто вы жевали горькую полынь — это микрочастицы раздражают вкусовые рецепторы. Утренние «залпы» чихания. По 5–7 раз подряд строго в промежутке с 7 до 9 утра — именно в эти часы приземный воздух максимально насыщен пыльцевым аэрозолем. Сухой кашель. Возникает исключительно при глубоком вдохе, а не на выдохе — ключевое отличие от бронхиального кашля. Отек века без красноты. Верхнее веко слегка припухает, нависает, но остается бледным и прохладным на ощупь (проявление локального аллергического отека). Легкое головокружение при наклонах. При смене позы появляется дурнота из-за скачков давления в воспаленных носовых пазухах.

Важные нюансы о противоаллергических препаратах Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Важные нюансы о противоаллергических препаратах

Схема лечения должна разрабатываться исключительно аллергологом с учетом персональных особенностей пациента. Обычно назначаются антигистаминные средства второго поколения, гормональные капли и спреи-кромоны. Последние действуют накопительно: эффект наступает не мгновенно, а по прошествии нескольких часов или даже суток, поэтому их прописывают курсом еще до предполагаемого пика цветения, а не при уже ярко выраженных симптомах. Не стоит забывать и об орошении носа солевыми растворами (морской водой) — это механически удаляет до 80 процентов раздражающих веществ со слизистой и препятствует развитию воспаления. Если же стандартное лечение перестает работать, а качество жизни неуклонно снижается — не затягивайте с визитом к врачу.

Специалист может порекомендовать аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ). Однако важно помнить: к ней прибегают исключительно в «спокойный» период, вне фазы активного цветения. Это долгосрочная стратегия (рассчитанная на несколько лет), которая работает не со следствием, а с первопричиной — гиперчувствительностью организма. Пациент постепенно приучается «мирно сосуществовать» с аллергеном, и в ответ вырабатываются защитные антитела класса IgG. Это единственный метод, способный кардинально изменить течение болезни, а не просто временно заглушить ее неприятные проявления.

Подробнее о причинах и симптомах аллергии, а также о том, как облегчить это состояние, читайте в нашем материале.