Роспотребнадзор назвал условие для приостановки занятий в школах Регионам рекомендовали закрывать школы при росте ОРВИ и COVID-19

Роспотребнадзор рекомендовал регионам приостанавливать учебный процесс в школах, если по причине гриппа, ОРВИ и COVID-19 отсутствуют более 20% учеников, передает РИА Новости. Такие меры предлагается вводить при ухудшении эпидемиологической обстановки.

В документе главы Роспотребнадзора Анны Поповой говорится, что рекомендации для регионов ежегодно готовятся в рамках подготовки к эпидемическому сезону. При росте заболеваемости регионам следует своевременно вводить ограничительные меры, отметили в ведомстве.

Помимо возможной приостановки занятий, региональным властям рекомендовано отменять массовые культурные и спортивные мероприятия. Эти меры предлагается применять в период сезонного подъема заболеваемости.

Ранее Попова рассказала, что Россия подготовит достаточный запас отечественных вакцин от гриппа к новому эпидсезону, при этом прививки будут бесплатными для всех граждан. По ее словам, производители подготовили многовалентные вакцины, объемы финансирования из федерального бюджета не сокращены, а цены на препараты не изменились.