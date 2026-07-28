Пушилин сообщил о пострадавших при атаках дронов ВСУ в ДНР

Пушилин сообщил о пострадавших при атаках дронов ВСУ в ДНР Пушилин: семь человек пострадали при ударах БПЛА ВСУ по территории ДНР

Семь мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения с начала суток в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин в мессенджере МАКС. Он уточнил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Семь мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА (ВСУ. — NEWS.ru) <…> Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, — написал Пушилин.

По словам Пушилина, ударами также были повреждены два жилых дома, два объекта гражданской инфраструктуры, рейсовый автобус и два легковых автомобиля. Повреждения зафиксированы в Горловке, Торезе, Кураховском и Шахтерском муниципальных округах.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил: силы ПВО Минобороны России за ночь перехватили и уничтожили 45 вражеских беспилотников, которые летели в сторону Москвы. По его словам, на местах падения обломков работают все необходимые специалисты экстренных служб.

До этого четыре мирных жителя пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения.