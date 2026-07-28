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28 июля 2026 в 23:10

В МИД Ирана заявили об инициативе США по переговорам

Гарибабади: США сами предложили возобновить переговоры с Ираном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что именно США выступили инициаторами прекращения боевых действий и возобновления переговоров с Тегераном. Кроме того, через Оман США передали сообщение о том, что больше не будут предпринимать военных действий против Ирана.

В течение двух недель эскалации Иран не обращался к США с какими-либо запросами, отметил дипломат. По его словам, Тегеран был готов продолжать обмен ударами.

Ранее посредники из Катара, Египта, Пакистана и других стран Ближнего Востока передали США и Ирану предложение о 10-дневном прекращении огня. Администрация президента США Дональда Трампа уже начала изучать инициативу. Помимо перемирия, предложение предусматривает восстановление судоходства в Ормузском проливе и призвано дать Тегерану и Вашингтону пространство для спасения разваливающегося меморандума о взаимопонимании.

До этого источники сообщали, что команда президента США Дональда Трампа изучает возможность расширения военных действий в Иране — вплоть до захвата острова Харк и атак на подземные ядерные объекты. В Ситуационном центре прошло совещание, где обсуждались меры по ослаблению иранского контроля над Ормузским проливом на фоне постоянных атак США.

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