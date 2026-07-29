Сохраняем орлиное зрение в 70 лет: семь работающих советов офтальмолога

Сохранить хорошее зрение до зрелого возраста помогает не одна «волшебная» рекомендация, а система повседневных привычек. Регулярные осмотры, защита от солнца, грамотная работа с экранами, контроль хронических заболеваний, полноценное питание и внимательное отношение к тревожным симптомам действительно могут снизить риски для глаз. Об этом в интервью NEWS.ru рассказала врач-офтальмолог, главный врач World Vision Clinic Зарина Курачинова.

Первая привычка: регулярные проверки зрения

Формулировка «орлиное зрение до 70 лет» звучит ярко, но с медицинской точки зрения важно понимать: ни один врач не может гарантировать человеку идеальное зрение в конкретном возрасте. На состояние глаз влияют наследственность, общее здоровье, образ жизни, условия работы, травмы, возрастные изменения и своевременность диагностики. Но это не значит, что человек никак не может повлиять на ситуацию.

Зрение нужно беречь не тогда, когда уже появились жалобы, а заранее. Многие заболевания глаз долго развиваются без боли и выраженных симптомов. Человек может считать, что хорошо видит, но при этом уже иметь изменения, которые важно заметить на раннем этапе.

Первая привычка — регулярная проверка зрения. Офтальмологический осмотр нужен не только тем, кто носит очки или линзы. Во время диагностики врач оценивает остроту зрения, внутриглазное давление, состояние роговицы, хрусталика, сетчатки, зрительного нерва и других структур глаза.

Особенно внимательно относиться к осмотрам стоит людям старше 40 лет, пациентам с сахарным диабетом, гипертонией, высокой близорукостью, наследственной предрасположенностью к глаукоме, катаракте или заболеваниям сетчатки. В таких случаях глаза могут быть уязвимее, а ранняя диагностика помогает вовремя заметить изменения.

Пациенты часто приходят только тогда, когда зрение уже заметно снизилось, но в офтальмологии время имеет большое значение. Чем раньше мы видим проблему, тем больше возможностей сохранить качество зрения и подобрать правильную тактику наблюдения или лечения.

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Вторая привычка: защита от ультрафиолета

Вторая привычка — защищать глаза от ультрафиолета. Солнцезащитные очки нужны не только летом и не только на пляже. Яркий свет, блики от воды, стекла, снега, асфальта и автомобильных поверхностей создают дополнительную нагрузку на глаза. При этом важно выбирать очки не просто с темными линзами, а с качественной УФ-защитой.

Темные очки без защитного фильтра могут создавать ложное ощущение безопасности. Зрачок за затемненной линзой расширяется, но если фильтра нет, глаз не получает полноценной защиты. Поэтому при выборе очков стоит обращать внимание именно на наличие защиты от ультрафиолета, а не только на цвет и степень затемнения линз.

Третья привычка: меньше времени за гаджетами

Третья привычка связана с экранами. Современный человек проводит перед телефоном, компьютером и планшетом много часов в день. Сами по себе гаджеты не являются единственной причиной ухудшения зрения, но длительная работа на близком расстоянии может вызывать зрительное утомление, сухость, головные боли, ощущение напряжения и временное затуманивание.

Когда человек смотрит в экран, он моргает реже. Из-за этого слезная пленка хуже обновляется, поверхность глаза быстрее пересыхает, особенно если в помещении работает кондиционер или воздух слишком сухой. Делайте короткие перерывы, переводите взгляд вдаль, не читайте с телефона в темноте и не подносите экран слишком близко к лицу.

Глазам важно переключение. Если человек часами смотрит только на близкое расстояние, зрительная система перенапрягается. Простая привычка каждые 20–30 минут отрываться от экрана и смотреть вдаль помогает снизить бытовую нагрузку.

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Четвертая привычка: контроль хронических заболеваний

Глаза тесно связаны с состоянием сосудов и обменом веществ. Сахарный диабет, повышенное артериальное давление, нарушения холестерина и другие системные проблемы могут отражаться на сетчатке и зрительном нерве. Иногда именно офтальмолог во время осмотра первым видит изменения, которые говорят о сосудистой нагрузке.

При диабете особенно важно регулярно проверять глазное дно, даже если зрение не изменилось. Диабетические изменения сетчатки могут долго протекать без выраженных жалоб. То же касается гипертонии: повышенное давление влияет не только на сердце и сосуды, но и на микроциркуляцию в глазах.

Пациенты часто воспринимают зрение отдельно от общего здоровья. На самом деле глаза очень чувствительны к состоянию сосудистой системы. Поэтому контроль сахара, давления и общего обмена веществ — это в том числе профилактика осложнений со стороны зрения.

Пятая привычка: отказ от курения

Курение негативно влияет на сосуды, усиливает окислительный стресс и может повышать риски возрастных изменений глаз. Это особенно важно для людей с наследственной предрасположенностью к заболеваниям сетчатки, катаракте или сосудистым нарушениям.

В офтальмологии здоровый образ жизни — не абстрактная рекомендация. Глазам нужно нормальное кровоснабжение, достаточное поступление кислорода и отсутствие постоянного токсического воздействия. Поэтому отказ от курения полезен не только для легких и сердца, но и для органов зрения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шестая привычка: разнообразное питание

Шестая привычка — питаться разнообразно. Вокруг «продуктов для зрения» существует много мифов. Морковь действительно содержит полезные вещества, но она одна не способна защитить глаза от всех возрастных изменений. Для зрения важен полноценный рацион, в котором есть овощи, зелень, рыба, яйца, орехи, ягоды, фрукты и продукты, содержащие витамины, антиоксиданты и полезные жирные кислоты.

Особое значение имеют вещества, которые участвуют в защите сетчатки и поддержании нормального обмена в тканях глаза. Питание работает не как быстрое лечение, а как часть общей профилактики. Нельзя компенсировать рационом отсутствие осмотров, хронический недосып, курение или бесконтрольное течение диабета.

Глазам, как и всему организму, нужен ресурс. Если человек плохо питается, мало спит, постоянно находится в стрессе и не занимается здоровьем, это постепенно отражается и на зрительной системе.

Седьмая привычка: не игнорировать тревожные симптомы

Седьмая привычка — не игнорировать тревожные симптомы. Боль в глазу, резкое снижение зрения, вспышки света, появление большого количества «мушек», ощущение пелены, двоение, выраженное покраснение, светобоязнь, травма или внезапное выпадение участка поля зрения требуют обращения к врачу. В таких случаях не стоит ждать, что само пройдет.

Даже привычные жалобы вроде сухости, жжения, усталости и ощущения песка в глазах не всегда стоит месяцами лечить самостоятельно. Такие симптомы могут быть связаны с синдромом сухого глаза, воспалением век, аллергией, неправильно подобранными контактными линзами, нарушением режима работы за экраном или некорригированными нарушениями зрения.

Стоит также беречь глаза в быту: использовать защитные очки при ремонте, работе с химическими средствами или садовыми инструментами, а также при занятиях видами спорта, где есть риск травмы. Многие повреждения глаз происходят не в экстремальных условиях, а дома, когда человек уверен, что «ничего страшного не случится».

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