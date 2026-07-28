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28 июля 2026 в 16:20

Гинеколог напомнила об опасности отдыха в мокром купальнике

Гинеколог Березина: отдых в мокром купальнике повышает риск развития кандидоза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Длительный отдых в мокром купальнике повышает риск развития цистита, кандидоза, фолликулита и контактного дерматита, предупредила гинеколог Динара Березина. По ее словам, переданным KP.RU, другим негативным фактором считается несоблюдение гигиены.

Сама по себе мокрая ткань не заражает, но она создает оптимальные условия для развития условно-патогенной флоры: тепло и влага — плюс трение. Это может привести к опрелостям, фолликулиту (воспалению волосяных фолликулов), тому же кандидозу (молочница), если есть предрасположенность, а еще контактному дерматиту, — отметила Березина.

По ее словам, чем дольше ткань удерживает влагу, тем выше риск нарушения естественного защитного барьера кожи и усиления трения, особенно в тесных или плохо дышащих купальниках. Кроме того, это усиливает парниковый эффект, который создает идеальные условия для размножения микроорганизмов.

Ранее врач Анна Говтва заявила, что мокрый купальник создает благоприятные условия для тех бактерий, которые уже присутствуют на коже. Специалист уточнила, что это грозит контактным дерматитом или грибковыми поражениями.

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