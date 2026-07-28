Разведчик НАТО заметили над Черным морем

Военный разведывательный беспилотник НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix вновь зафиксирован над нейтральными водами Черного моря, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Аппарат находится под управлением ВВС Италии, выполняет полет на высоте более 16 километров и пока не входил в воздушное пространство прибрежных государств, кроме Болгарии.

Над нейтральными водами Черного моря зафиксирован полет стратегического беспилотника-разведчика НАТО RQ-4D Phoenix, вылетевшего с военной базы Сигонелла на Сицилии. Он следует над нейтральными водами с запада на восток акватории, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершил полет вдоль сухопутной границы Калининградской области. Борт держался примерно в 50 км от российского региона.

До этого самолет-разведчик НАТО кружил над нейтральными водами в южной части Черного моря более шести часов. По словам источника, раньше воздушные судна Альянса не совершали столь долгих полетов в данном районе. При этом самолет разворачивался не над Румынией, как обычно, а над нейтральными водами в секторе воздушного пространства, подконтрольного диспетчерам Болгарии и Турции.