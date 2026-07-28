Захарова предупредила ВСУ о последствиях атак на пассажирские автобусы Захарова заявила о неотвратимости наказания за атаки ВСУ на автобусы в России

Все причастные к атакам ВСУ на пассажирские автобусы в российских регионах будут привлечены к ответственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает пресс-служба ведомства. Она также подчеркнула, что виновным не удастся избежать возмездия.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовные дела о терактах. Все причастные к этим атакам понесут ответственность — возмездие неотвратимо. Решительно осуждаем очередные злодеяния киевского режима против мирного населения. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — заявила Захарова.

Следственный комитет уже возбудил уголовные дела по статье о терактах, добавила она. В МИД РФ также выразили осуждение произошедшего и пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что украинский дрон ударил по пассажирскому автобусу в Горловке ДНР. Как уточнил глава местной администрации Иван Приходько, мирные жители получили ранения различной степени тяжести.

До этого украинская армия ударила по рейсовому автобусу в городе Шебекино в Белгородской области. Врио региона Александр Шуваев отметил, что 19 человек пострадали. Большая часть получила травмы среднего уха. Шесть из них находятся в тяжелом состоянии.