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28 июля 2026 в 11:19

ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Горловке

Приходько: пять человек пострадали при атаке ВСУ по автобусу в Горловке

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинский дрон ударил по пассажирскому автобусу в Горловке, написал глава местной администрации Иван Приходько в своем Telegram-канале. Пять человек пострадали в ходе атаки.

В результате удара БПЛА ВФУ по пассажирскому автобусу в Никитовском районе Горловки ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей, — заявил Приходько.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке беспилотника ВСУ по многоквартирному дому. По его словам, дрон влетел в квартиру и сдетонировал. На тот момент в ней никого не было, обошлось без пострадавших. Спасатели эвакуировали из здания всех жителей.

Кроме того, украинская армия ударила по рейсовому автобусу в городе Шебекино в Белгородской области. Врио региона Александр Шуваев отметил, что 19 человек пострадали. Большая часть получила травмы среднего уха. Шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

Также ВСУ направили несколько дронов на Тульскую область. По словам губернатора региона Дмитрия Миляева, местные силы ПВО сбили 15 вражеских БПЛА.

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