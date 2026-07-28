ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Горловке Приходько: пять человек пострадали при атаке ВСУ по автобусу в Горловке

Украинский дрон ударил по пассажирскому автобусу в Горловке, написал глава местной администрации Иван Приходько в своем Telegram-канале. Пять человек пострадали в ходе атаки.

В результате удара БПЛА ВФУ по пассажирскому автобусу в Никитовском районе Горловки ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей, — заявил Приходько.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке беспилотника ВСУ по многоквартирному дому. По его словам, дрон влетел в квартиру и сдетонировал. На тот момент в ней никого не было, обошлось без пострадавших. Спасатели эвакуировали из здания всех жителей.

Кроме того, украинская армия ударила по рейсовому автобусу в городе Шебекино в Белгородской области. Врио региона Александр Шуваев отметил, что 19 человек пострадали. Большая часть получила травмы среднего уха. Шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

Также ВСУ направили несколько дронов на Тульскую область. По словам губернатора региона Дмитрия Миляева, местные силы ПВО сбили 15 вражеских БПЛА.