Дрон ВСУ влетел в квартиру через окно и не успел сдетонировать

Дрон ВСУ влетел в квартиру через окно и не успел сдетонировать Хинштейн: украинский дрон влетел в квартиру в Курске

Губернатор Курской области Александр Хинштейн подтвердил в МАКСе атаку ВСУ на многоквартирный дом в Курске. По его словам, обошлось без пострадавших, так как в поврежденной квартире никого не было. Хинштейн пообещал помощь в восстановлении имущества.

Вражеский БПЛА атаковал Курск. Сегодня утром беспилотник противника попал в МКД, но не взорвался. К счастью, в момент удара в квартире, куда влетел БПЛА, никто не находился, обошлось без пострадавших. МЧС провело эвакуацию жильцов, на месте работают оперативные службы, территория оцеплена. Боевую часть саперы обезвредили, — написал он.

Ранее украинская армия атаковала рейсовый автобус в Шебекино. По предварительной информации, обошлось без жертв, однако 19 человек пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

До этого два мирных жителя погибли из-за атак ВСУ в Белгородской области. Трагедия произошла в селе Казачья Лисица Грайворонского округа. Снаряд попал в частный дом. Двое мужчин получили тяжелые травмы и скончались на месте.