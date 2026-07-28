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28 июля 2026 в 11:08

Дрон ВСУ влетел в квартиру через окно и не успел сдетонировать

Хинштейн: украинский дрон влетел в квартиру в Курске

ВС Украины в зоне СВО ВС Украины в зоне СВО Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Губернатор Курской области Александр Хинштейн подтвердил в МАКСе атаку ВСУ на многоквартирный дом в Курске. По его словам, обошлось без пострадавших, так как в поврежденной квартире никого не было. Хинштейн пообещал помощь в восстановлении имущества.

Вражеский БПЛА атаковал Курск. Сегодня утром беспилотник противника попал в МКД, но не взорвался. К счастью, в момент удара в квартире, куда влетел БПЛА, никто не находился, обошлось без пострадавших. МЧС провело эвакуацию жильцов, на месте работают оперативные службы, территория оцеплена. Боевую часть саперы обезвредили, — написал он.

Ранее украинская армия атаковала рейсовый автобус в Шебекино. По предварительной информации, обошлось без жертв, однако 19 человек пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

До этого два мирных жителя погибли из-за атак ВСУ в Белгородской области. Трагедия произошла в селе Казачья Лисица Грайворонского округа. Снаряд попал в частный дом. Двое мужчин получили тяжелые травмы и скончались на месте.

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